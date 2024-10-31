Tayvan'da Kong-rey Tayfunu nedeniyle binlerce kişi tahliye edildi

Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Acil Durum Operasyon Merkezi (CEOC), Tayvan genelinde kurulan 71 acil durum barınağına 1321 kişinin yerleştirildiğini duyurdu.

Yeni Taipei, Tainan ve Kaohsiung şehirleri ile Hsinchu, Nantou, Pingtung, Yilan, Hualien ve Taitung illerinde tahliye çalışmaları sürerken bugüne dek 8 bin 600 kişinin güvenli bölgelere sevk edildiği belirtildi.

Tayfunda 27 kişi yaralandı

Tayfunun neden olduğu şiddetli fırtına ve seller nedeniyle 27 kişi yaralandı, felaketlerde hayatını kaybeden olmadı.

Taroko National Parkı'nda yürüyüş yapan 2 Çek turistle iletişim kurulamadığı aktarıldı.

153 bin hanenin elektriği kesildi

Şiddetli rüzgar ve yağış, Ada genelinde sellere ve toprak kaymaları yol açarken evler, yollar ve kritik altyapı zarar gördü.

Taiwan Power elektrik şirketi, Kong-rey Tayfunu nedeniyle Ada genelinde 153 bin hanenin elektriğinin kesildiğini, 63 bin 500 haneye halen elektrik verilmediğini bildirdi.

Tayvan'ın doğusundaki Taitung ve Haulien illeri elektrik kesintilerinden en fazla etkilenen bölgeler oldu.

Tayfun nedeniyle Tayvan Taoyuan Uluslararası Havalimanı'nda 241 uçak seferi iptal edilirken Taiwan Railway demir yolu şirketi doğu, batı ve güney hatlarındaki tren seferlerini durdurduğunu açıkladı.

Ada'nın idari merkezi Taipei'de okullar ve iş yerleri tatil edildi.

Bu yıl Pasifik'teki 21. tayfun

Merkezi Meteoroloji İdaresi, Tayvan'ın güneydoğu kıyısındaki Taitung ilinin 50 kilometre açığında, kuzey-kuzeybatı yönünde ilerleyen Kong-rey Tayfunu'nun yarın akşam saatlerine kadar Ada'daki yerleşimleri etkilemesi bekleniyor.

Çin ana karasında, Tayvan'ın karşı kıyısında yer alan Fucien eyaletinde de tayfun nedeniyle feribot seferlerinin ve sahil bölgeleri ile açık denizdeki inşaat faaliyetlerinin durdurulduğu belirtilmişti.

Tayfun nedeniyle Fucien ve kuzeyindeki Cıciang eyaletindeki nehirlerinde su seviyesinin artması beklenirken yerel yönetimlerin sel koruma tedbirlerini artırması istenmişti.

Saatteki hızı 190 kilometreye ulaşan kesintisiz rüzgarlar yaşıyan Kong-rey, bu yıl Pasifik Okyanusu'nda meydana gelen 21. tayfun oldu.