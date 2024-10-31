bonVeno’ya Gıda Plus’tan ‘’En Yenilikçi Gıda Satış Yeri” ödülü

Metro Türkiye’nin, kalite ve güvencesini mahalle içerisinde son tüketicilere yakın noktalara taşıyan yatırımı bonVeno, market ve yeme içme çözümlerini bir arada sunan yeni nesil mağazacılık anlayışıyla Gıda, İçecek ve Tarım Politikaları Araştırmaları Merkezi (GIFT) tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Gıda Plus Ödülleri’nde “En Yenilikçi Gıda Satış Yeri” ödülüne layık görüldü.

2023 yılının Haziran ayından bu yana hizmete açılan bonVeno mağazalarının tüketicilerin alışveriş alışkanlıklarında yeni bir boyut kazandırdığını ifade eden bonVeno Türkiye Genel Müdürü Eda Özkan, “GIFT’in düzenlediği Gıda Plus Ödülleri’nde ‘En Yenilikçi Gıda Satış Yeri’ ödülü değer görülmesinden onur duyuyoruz. Bugün sayısı 30’u aşan mağazalarımızı daha da yaygınlaştırarak daha çok kişinin mahalledeki kapı komşusu olmaya ve Metro Türkiye'nin kalite ve güvencesini de arkamıza alarak hizmetimizi yaygınlaştırmaya devam edeceğiz” dedi.

‘Mahallenin yeni komşusu’

2.500’den fazla ürün çeşidi sunan bonVeno; yoğun şehir hayatında ihtiyaçların tek bir markette, üstelik uygun fiyatlarla bulunabilmesini mümkün hale getiriyor. Hem market hem de her öğün için pratik ve kaliteli yeme içme çözümlerini bir arada sunan bonVeno’nun, ürün kalitesinin yanı sıra güleryüzlü çalışanlar ile temiz ve düzenli bir mağazada yaşattığı alışveriş deneyimi müşteriler tarafından da karşılık buldu. Mağaza içinde ve dışında yer alan oturma alanlarında bonVeno müşterileri, pratik yeme-içme çözümlerinin tadını keyifle çıkarabiliyor. Kapılarını sabah 07.30 gibi şehir hayatının başladığı erken bir saatte açan ‘Mahallenin Yeni Komşusu’ bonVeno, kısa bir süre içerisinde birçok kişinin uğramadan geçmediği bir nokta haline geldi. Aynı zamanda sevilen Metro markalarının mahalle aralarına gelerek artık çok daha kolay ulaşılabilir olması da bonVeno mağazalarını çekim merkezi haline getiriyor.