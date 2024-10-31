  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Shell'in üçüncü çeyrek karı piyasa tahminlerini aştı
Takip Et

Shell'in üçüncü çeyrek karı piyasa tahminlerini aştı

Enerji şirketi Shell'in bu yılın üçüncü çeyreğindeki karı piyasa beklentilerini aşarak 6 milyar dolar oldu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Shell'in üçüncü çeyrek karı piyasa tahminlerini aştı
Takip Et

Shell, bu yılın üçüncü çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını yayımladı.

Şirket, bu dönemde 6,028 milyar dolar kar elde etti. Piyasa beklentisi Shell'in bu dönemdeki karının yaklaşık 5,4 milyar dolar olacağı yönündeydi. Böylece, Shell'in bu dönemdeki karı beklentilerin yüzde 12 üzerinde gerçekleşti.

Şirketin karı çeyreklik bazda ise yüzde 4,2 geriledi.

Zayıf rafineri marjı ve petrol ticaretine rağmen, gaz satışlarının yüksek seyretmesi Shell'in üçüncü çeyrekteki kazançlarını dengeledi.

3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı

Şirket, gelecek üç ay için 3,5 milyar dolarlık hisse geri alımı yapacağını da açıkladı.

Shell Üst Yöneticisi (CEO) Wael Sawan, sonuçların "güçlü" olduğunu belirterek, "Bilanço tablomuzun dayanıklılığını artırırken, daha az emisyonla daha fazla değer üretmeye devam ediyoruz. Bugün, art arda 12. çeyrekte 3 milyar dolar veya daha fazla geri alım açıklamış olduk. Önümüzdeki üç ay için 3,5 milyar dolarlık yeni bir geri alım programı duyuruyoruz." ifadelerini kullandı.

Bakan Ersoy: Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyona yükselttikBakan Ersoy: Yıl sonu ziyaretçi hedefimizi 61 milyona çıkardıkEkonomi
Son dakika... Dış ticaret açığı eylülde 5,13 milyar dolarSon dakika... Dış ticaret açığı eylülde 5,13 milyar dolarEkonomi

 

Ekonomi
Beyaz eşya ihracatındaki gerileme sürdü
Beyaz eşya ihracatındaki gerileme sürdü
Kısıtlama listesine alındılar
Kısıtlama listesine alındılar
KOBİ'lerin ihracatı rekor yolunda: Hedef 95 milyar dolar
KOBİ'lerin ihracatı rekor yolunda: Hedef 95 milyar dolar
Bakan Bolat: Cari işlemler hesabı fazla vermeye devam edecek
"Cari işlemler hesabı fazla vermeye devam edecek"
Mehmet Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor
"Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor"
SGK önünde emekli maaşı kuyrukları: Emekli adaylarından "Maaş düşer" tepkisi
SGK önünde emekli maaşı kuyrukları: Emekli adaylarından "Maaş düşer" tepkisi