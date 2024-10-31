Isı konforu ve tasarruf için kombinizi verimli kullanın

Isınma sıcak su ihtiyacını karşılayan kombilerin verimli ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi, ısı konforunun ve tasarrufun devamlılığı için çok önemli. Ayrıca ısı yalıtımı, doğru kombi seçimi ve düzenli kombi bakımı gibi önlemlerle doğalgaz faturalarında yüzde 30 oranında bir tasarruf sağlamak mümkün. Verimli kombi kullanımı için öncelikle cihazın düzenli bakımının yapılması, alınması gereken önlemlerin başında geliyor. Çünkü bakım yapılmayan kombilerde arızaların daha sık meydana gelmesi, cihazın ömrünün kısalmasına neden oluyor. Düzenli kombi bakımı ise gaz sızıntıları ve diğer potansiyel tehlikelerin önüne geçerek aynı zamanda enerji tasarrufuna ve doğalgaz faturalarının düşmesine de yardımcı oluyor. Bu noktada en önemli unsur ise, kombi bakımının mutlaka uzman teknisyenler tarafından yapılması Aksi takdirde cihazın zarar görmesiyle güvenlik riski oluşabiliyor.

Pınar Canlı, soğuk havalarda kabarık doğalgaz faturalarının önüne geçmek için yapılması gerekenleri sıralarken, “Kaliteli ve tasarruflu ısınma için kullanıcılar öncelikle yoğuşmalı, enerji verimi yüksek kombileri tercih etmeli. Teknik servise ve yedek parçaya kolay ulaşım imkanı sunan markalar seçilmeli.” diyor.

Yılda en az bir kez bakım yaptırılmalı

Kombi bakımının her yıl en az bir kez yapılması gerektiğine vurgu yapan Baymak Satış ve Pazarlama Direktörü Pınar Canlı, ayrıca şunlara dikkat çekiyor: “Soğuk havalar bastırmadan kombi bakımınızı yaptırmayı unutmayın. Şu sıralar bunun için tam da zamanı. Bu sayede, kış aylarında sıcak ve konforlu bir ortamda yaşayabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamanız durumunda, mutlaka uzman ve yetkili bir servisten yardım almayı ihmal etmeyin. Ancak rastgele numaralardan gelen bakım teklifleri konusunda da dikkatli olun. Düzenli bakımın yanı sıra kombinin sabit ısıda tutulması da alınması gereken ilk önlemlerden biri. Kombiyi sürekli kapatıp açmak yerine, sabit bir ısıda çalıştırmak gerekli. Evde bulunmadığınız zamanlarda kombi ısı seviyesini minimum 15-16 santigrat dereceye getirirseniz hem tasarruf sağlar hem de daha konforlu bir ortam sağlamış olursunuz.”

Doğru kombi kullanımının püf noktaları

Yıllık bakım: Kombinizin her yıl, uzman bir teknisyen tarafından bakıma alınması önerilir. Bakım sırasında, cihazın iç aksamları kontrol edilir, filtreler temizlenir ve gerekli ayarlamalar yapılır.

Su basıncı kontrolü: Kombinin su basıncı, 1-2 bar arasında olmalıdır. Basınç düştüğünde, su ekleyerek basıncı dengelemelisiniz.

Hava alma: Radyatörlerde hava birikmesi, ısınmayı olumsuz etkiler. Radyatörlerin üst kısmı soğuyorsa, hava alma işlemini yapmalısınız.

Termostat ayarları: Kombinin termostatını mevsime uygun olarak ayarlamak, enerji tasarrufu sağlar. Aşırı yüksek sıcaklık ayarlarından kaçının.

Yalıtım kontrolü: Eviniz iyi bir yalıtıma sahipse, kombiniz daha az çalışır ve daha az enerji harcar. Pencerelerin ve kapıların sızdırmaz olduğundan emin olun.

Gaz kaçağı kontrolü: Kombinin gaz hattında herhangi bir sızıntı olup olmadığını düzenli olarak kontrol edin. Şüpheli bir durumda hemen gaz firması ile iletişime geçin.

Acil durum planı: Kombide bir arıza veya gaz kaçağı durumunda ne yapmanız gerektiğini önceden belirleyin. Acil durum numaralarını not edin ve gerektiğinde kullanın.

Böylece; kış aylarında konforlu ve tasarruflu bir ısınma deneyimi yaşarken, doğalgaz faturalarınızı da düşürebilirsiniz.