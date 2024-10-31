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AJet’ten KKTC’ye indirimli uçuşlar başlattı

Türkiye’nin yeni hava yolu şirketi AJet, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) 799 liradan biletlerini satışa sundu.

Haber Merkezi
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AJet’ten KKTC’ye indirimli uçuşlar başlattı
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Türkiye’nin ulaşılabilir fiyatlarla konforlu uçuş imkanı sunan hava yolu şirketi AJet, indirimli bilet kampanyası başlattı. Kampanyaya göre Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne (KKTC) uçuşlarda biletler sadece 799 liradan satışa sunuldu. 31 Ekim 2024’te satışına sunulan biletler, 31 Aralık 2024’e kadarki uçuşlarda geçerli olacak.

İndirimli biletler satışta

Türkiye’nin yeni hava yolu şirketi AJet, bu kez KKTC uçuşlarında indirimli tarife hazırladı. İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan Lefkoşa Havalimanı’na tek yön direkt uçuşlarda ‘Basic’ biletler sadece 799 liradan satışa sunuldu.
 
Lefkoşa Havalimanı’ndan İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara Esenboğa ve Çukurova Uluslararası Havalimanı’ndan yapılacak uçuşlarda ise ‘Basic’ biletler 999 liradan satışa çıktı.

Kampanya kapsamında 60 bin bilet satılacak. İndirimli biletler 31 Ekim-31 Aralık 2024 tarihleri arasındaki uçuşlarda geçerli olacak.

İndirimli bilet kampanyasının detayları

Biletleme Tarihleri: 31 Ekim – 31 Aralık 2024
Uçuş Tarihleri: 31 Ekim – 31 Aralık 2024

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