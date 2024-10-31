Türk Telekom’a numarasını taşıyanlara “Gel Tanışalım Tarifeleri”: İlk 2 fatura Türk Telekom’dan

‘Herkes için erişilebilir iletişim’ ilkesi ve ‘insan odaklı’ yaklaşımıyla müşterilerinin beklenti ve ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunan Türk Telekom, fiberdeki gücünü mobile taşıyarak Fiber Mobilite çağını başlattı. Türkiye’de yer alan LTE mobil baz istasyonlarının yüzde 52’sini fiber ile bağlayan Türk Telekom, mobildeki gücünü daha da ileriye taşıdı. Bu kapsamda Türk Telekom, Gel Tanışalım Tarifeleri aracılığıyla numarasını taşıyan yeni müşterilerine Türk Telekom kalitesini 2 fatura dönemi boyunca ücretsiz ve cayma bedelsiz deneyimleme fırsatı sunuyor.

İlk iki fatura Türk Telekom’dan hediye

Türk Telekom, müşterilerine Gel Tanışalım Tarifeleri ile deneyim odaklı bir tecrübe vadediyor. Numaralarını Türk Telekom’a taşıyan müşteriler, seçtikleri Gel Tanışalım Tarifesi ile 12 ay olan taahhütlerinin ilk 2 fatura döneminde tarife içerikleri için ücret ödemiyor ve bu dönem içerisinde cayma bedeli ödemeden taahhütlerini sonlandırabiliyorlar. Böylece müşteriler hem Fiber Mobilite ile tanışıyor hem de Türk Telekom’un üstün kalitesini deneyimliyor.

Türk Telekom’un aşımsız özellikli olarak sunduğu Gel Tanışalım Tarifeleri kapsamında ilk 2 faturasında ödeme yapmayan müşteriler, sonraki 10 ay boyunca sabit ücret ödemesiyle devam edecek. Her yöne 1000 dakika ve 250 SMS hakkı olan tarifelerden müşteriler 5GB’dan 15GB’a kadar seçeneklerle faydalanabiliyor.