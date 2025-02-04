Elon Musk'ın DOGE darbesi ABD'de büyük tepkilere neden oldu!

Elon Musk’ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), ABD hükümetinin yıllık trilyonlarca dolarlık harcamalarını yöneten ve milyonlarca ABD’linin kişisel verilerini içeren federal ödeme sistemine erişim yetkisi aldı.

Bu sistem, yalnızca sosyal güvenlik ödemeleri değil, aynı zamanda federal maaşlar ve Kongre’nin belirlediği harcamaları da kapsıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın bu kritik sisteme yapılan müdahale, hükümetin harcamalarını kesme amacını taşıyan DOGE ekibinin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

Elon Musk: Suç işledin

CNN gazetecilerinin bu olaya yönelik paylaşımına dış politika ve denetiminden sorumlu Temsilciler Meclisi Komitesi’nin yaptığı yorumun ardından bir kullanıcının DOGE ekibinin listesini paylaşmasına Elon Musk, “Suç işledin” cevabını verdi. Ayrıca kullanıcının hesabı da askıya alındı.

Bu gelişmeler sonrası Elon Musk’a yönelik protestolar büyürken, ABD’de gösteriler yapılmaya başlandı.

Siyasiler eleştirdi

Massachusetts senatörü Elizabeth Warren, “Elon Musk ödeme sistemimizin kontrolünü ele geçirdi” diyerek açıklama yaptı.

Elon Musk seized control of our payment system—that's how your grandpa gets his Social Security check or how your mom’s doctor gets paid by Medicare.



The unelected billionaire wants the power to turn that on or off, for anyone.



No more business as usual. We need to fight… pic.twitter.com/cF2WauPzdk — Elizabeth Warren (@SenWarren) February 3, 2025

"Korkunç"

Geçmiş dönem Minnesota Valisi Tim Walz, paylaşımında “Elon Musk, korkunç bir başkan” dedi.

Elon Musk is a terrible president. — Tim Walz (@Tim_Walz) February 3, 2025

Sosyalist Vermont Senatörü Bernie Sanders da ABD’nin hali için “Oligarşi. Otoriterlik. Kleptokrasi” derken, “Ayağa kalkmak, mücadele etmek, demokrasimizi korumak ve sadece Elon Musk için değil tüm insanlar için işe yarayan bir ekonomi yaratmak için elimden gelen her şeyi yapacağım” paylaşımını yaptı.

Oligarchy.



Authoritarianism.



Kleptocracy.



That is the state of America today.



I will do everything I can to make sure that we stand up, fight back, maintain our democracy, and create and economy that works for all people, not just Elon Musk. pic.twitter.com/UWWg5TnDxE — Bernie Sanders (@BernieSanders) February 3, 2025

Musk’ın Kalkınma Ajansı’na tepkisi

Musk’ın DOGE ekibi, geçtiğimiz haftalarda ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) üzerinde de etkili oldu. USAID’in federal harcamaların kontrolünde önemli bir rolü bulunuyor.

Musk, Twitter (X) platformunda yaptığı açıklamalarla USAID’i “şeytani” olarak tanımlamış, ajansın “radikal sol” faaliyetler yürüttüğünü ve ABD karşıtı işler peşinde olduğunu belirtmişti.

ABD Başkanı Donald Trump tarafından kurulan DOGE, federal harcamaların kesilmesi amacıyla geniş bir strateji izlerken, USAID gibi kurumlardan gelen karşıt tepkilerle karşılaştı.

Yardımları kontrol altına almayı amaçlıyorlar

USAID, dünya genelinde yıllık milyarlarca dolarlık yardımla gelişmekte olan ülkelere insani yardımlar, sağlık desteği ve kalkınma projeleri sağlıyor. Ancak Musk ve DOGE ekibi, ajansın faaliyetlerini hedef alarak, yabancı yardımların dondurulmasını ve ABD’nin dış politika araçlarından biri olarak kullanılan bu kaynağın etkinliğini sorguluyorlar.

Trump yönetimi, DOGE’un USAID gibi ajanslarda etkisini artırarak, bu tür yardım programlarını kontrol altına almayı amaçlıyor.

İdari izne çıkarıldılar

Geçtiğimiz günlerde yaşanan olayda, DOGE personeli, USAID’in yüksek güvenlikli tesislerine erişmeye çalıştı. Ajansın üst düzey iki yetkilisi, DOGE ekibine bu erişimi sağlamamış ve sonuç olarak idari izne çıkarılmıştı.

Musk, yaptığı açıklamada, bu yüksek güvenlikli tesislere erişim sağlamak isteyen DOGE personelinin gerekli güvenlik taramalarından geçtiğini duyurdu. Bu olay, ABD hükümeti içinde büyük bir huzursuzluk yaratırken, bazı Demokrat senatörler de sistemin yanlış yönetilmesinin ülkenin güvenliği üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği konusunda uyarılarda bulundu.

Bürokrasiyi yeniden şekillendirme girişimi

Elon Musk’ın başında olduğu DOGE’un bu tür müdahaleleri, hükümetin harcamalarını denetlemeyi ve ABD’nin “soft power” (yumuşak güç) politikalarını yeniden şekillendirmeyi amaçlıyor.

Ancak bu müdahaleler, ABD’nin ulusal güvenliği, ödeme sistemleri ve yurt dışı yardımlar konusunda ciddi riskler doğurabilir. ABD içindeki bu gelişmeler, aynı zamanda Trump yönetiminin bürokratik güç yapısını yeniden şekillendirme çabalarının bir parçası olarak da görülüyor.