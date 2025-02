Elon Musk'ın DOGE darbesi ABD'de büyük tepkilere neden oldu!

Elon Musk’ın liderliğindeki Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE), ABD hükümetinin yıllık trilyonlarca dolarlık harcamalarını yöneten ve milyonlarca ABD’linin kişisel verilerini içeren federal ödeme sistemine erişim yetkisi aldı.

Bu sistem, yalnızca sosyal güvenlik ödemeleri değil, aynı zamanda federal maaşlar ve Kongre’nin belirlediği harcamaları da kapsıyor. ABD Hazine Bakanlığı'nın bu kritik sisteme yapılan müdahale, hükümetin harcamalarını kesme amacını taşıyan DOGE ekibinin etkisini bir kez daha gözler önüne serdi.

CNN gazetecilerinin bu olaya yönelik paylaşımına dış politika ve denetiminden sorumlu Temsilciler Meclisi Komitesi’nin yaptığı yorumun ardından bir kullanıcının DOGE ekibinin listesini paylaşmasına Elon Musk, “Suç işledin” cevabını verdi. Ayrıca kullanıcının hesabı da askıya alındı.

Bu gelişmeler sonrası Elon Musk’a yönelik protestolar büyürken, ABD’de gösteriler yapılmaya başlandı.

Massachusetts senatörü Elizabeth Warren, “Elon Musk ödeme sistemimizin kontrolünü ele geçirdi” diyerek açıklama yaptı.

Elon Musk seized control of our payment system—that's how your grandpa gets his Social Security check or how your mom’s doctor gets paid by Medicare.



The unelected billionaire wants the power to turn that on or off, for anyone.



No more business as usual. We need to fight… pic.twitter.com/cF2WauPzdk