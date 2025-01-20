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TikTok ABD’de yeniden erişime açıldı: Kullanıcılar bu mesajla karşılaştı

Çinli sosyal medya platformu TikTok, ABD’de yeniden erişime açıldı. TikTok kullanıcıları uygulamayı açtıklarında "Tekrar hoş geldiniz" mesajıyla karşılaşırken mesajda "Sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler. Başkan Donald Trump'ın çabaları sonucunda TikTok ABD'ye geri döndü” ifadeleri kullanıldı.

Haber Merkezi
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TikTok ABD’de yeniden erişime açıldı: Kullanıcılar bu mesajla karşılaştı
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Ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD’de yasaklanan Çinli sosyal medya platformu TikTok, yeniden erişime açıldı. ABD'deki TikTok kullanıcıları, uygulamayı açtıklarında "Tekrar hoş geldiniz" mesajıyla karşılaşırken, mesajda "Sabrınız ve desteğiniz için teşekkürler. Başkan Donald Trump'ın çabaları sonucunda TikTok ABD'ye geri döndü. TikTok'ta sevdiğiniz içerikleri oluşturmaya, paylaşmaya ve keşfetmeye devam edebilirsiniz" ifadelerine yer verildi.

TikTok, Trump’a teşekkür açıklaması yapmıştı

TikTok'tan daha önce yapılan açıklamada, yeniden hizmet sağlama sürecinde olunduğunu belirtilerek, "Başkan Trump'a, hizmet sağlayıcılarımıza TikTok'u 170 milyondan fazla Amerikalıya sunma ve 7 milyondan fazla küçük işletmenin büyümesine izin verme konusunda herhangi bir cezayla karşılaşmayacakları konusunda gerekli netliği ve güvenceyi sağladığı için teşekkür ederiz" ifadeleri kullanılmıştı. Bunun "keyfi sansüre” karşı bir tutum olduğu vurgulanan açıklamada, TikTok'un ABD'de kullanıma açık kalmasını sağlayacak uzun vadeli bir çözüm için Trump ile çalışılacağı kaydedilmişti.

Mahkeme kararının ardından yasaklanmıştı

ABD Yüksek Mahkemesi yerli bir firmaya satılmaması halinde TikTok'un ulusal güvenlik gerekçesiyle ABD'de yasaklanmasını öngören yasayı onaylamış, gelişme sonrasında uygulamaya erişim engeli getirilmişti. Göreve başlamaya hazırlanan seçilmiş ABD Başkanı Donald Trump ise konuyla ilgili olarak, "Pazartesi günü, yasa kapsamında uygulanan yasağın yürürlüğe girme süresini uzatacak bir kararname yayınlayacağım. Böylece ulusal güvenliğimizi korumak için bir anlaşma yapabiliriz" açıklamasında bulunmuştu.

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