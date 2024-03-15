TikTok'tan çarpıcı 'ABD yasağı' açıklaması: 300 bin kişi işini kaybedebilir

Çin merkezli sosyal medya uygulaması TikTok, son aylarda başta ABD olmak üzere dünya çapında pek çok ülkede yasaklanma tartışmaları ile gündemde. ABD tarafının yakın zamanda meclise taşıdığı bu konu TikTok CEO'su Shou Zi Chew tarafından uygulamanın yasaklanması ihtimalinde yaşanacakları açıklamasına sebep oldu.

ABD Temsilciler Meclisi'nin oyladığı TikTok'a ilişkin yasa tasarısıyla, uygulanamanın ABD asıllı bir şirkete satılmak zorunda bırakılması veya tamamen yasaklanmasını söz konusu.

Chew, konuya dair yaptığı video açıklamada TikTok'un yasaklanması halinde 300 bin ABD'linin işlerinden olma riski ile karşı karşıya kalacağını öne sürdü.

Satmak için 165 günü olacak

ABD'deki Temsilciler Meclisi TikTok'a ilişkin bu yasaya 352'ye 65 oy vererek yasaya ilk onayı verdi. Yasa tasarısına göre Çinli ByteDance şirketine TikTok'u satması için 165 gün süre verilecek. TikTok CEO'su sosyal medya üzerinden, Amerikalı TikTok fenomenlerine şöyle seslendi:

"Bu yasa yürürlüğe girmesi halinde Tiktok'un yasaklanmasına sebep olacak. Bununla birlikte küçük işletmelerin ve yaratıcıların milyarlarca dolar gelirini de elinden alınacak. Eğer TikTok engellenirse, 300 binden fazla Amerikalı işini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. TikTok 7 milyondan fazla işletmenin gücüne güç kattı. TikTok, kendisine güvenen küçük işletme sahipleri için büyük öneme sahip. Sizin için elimizden gelen her şeyi yapmamaya devam edeceğiz. Yasaların size verdiği hakları koruyun. Sesinizin duyulduğundan emin olun. Sizi seviyorum"

Konuya ilişkin video