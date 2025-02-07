Time dergisinden 'ABD başkanı Elon Musk' kapağı

Amerikan Time dergisi, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturduğu günden itibaren Washington'da gündem yaratan Musk'ı son sayısında kapağına taşıdı.

Dergi, kapağında, Beyaz Saray'da artan etkisine atıfla Musk'ı "Oval Ofis'teki başkanlık koltuğuna oturmuş şekilde" betimledi.

Sosyal medyada yoğun etkileşim alan paylaşım, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Trump'a da soruldu.

Kapağı görmediğini söyleyen ve "Time dergisi hala yayında mı, bunu bilmiyordum" şeklinde espri yapan Trump, "Elon çok iyi işler çıkarıyor, ondan memnunum." değerlendirmesini yaptı.

Seçim döneminde Trump'a yakınlığıyla dikkati çeken Elon Musk, Trump'ın başkanlık koltuğuna oturmasından itibaren Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) yöneticisi olarak federal kurumların verimliliğini denetleme görevini yürütüyor.