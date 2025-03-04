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Trump duyurdu: TSMC, ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacak

ABD Başkanı Donald Trump, Tayvan merkezli çip üreticisi TSMC'nin, ABD'de beş yarı iletken tesisi kurmak için 100 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıkladı.

Haber Merkezi
AA
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Trump duyurdu: TSMC, ABD'ye 100 milyar dolarlık yatırım yapacak
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ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, TSMC'nin ABD'de yapacağı yatırıma ilişkin bilgi verdi.

TSMC'nin son teknoloji yarı iletken üretim tesisleri kurmak için kısa süre içinde ABD'de en az 100 milyar dolarlık yeni yatırım yapacağını belirten Trump, yatırımın çoğunun Arizona eyaletinde olacağını aktardı.

Trump, dünyanın en güçlü yapay zeka çiplerinin ABD'de üretileceğini kaydetti.

Söz konusu yatırım tutarının 5 üretim tesisinin inşasına harcanacağını anlatan Trump, binlerce kişiye istihdam sağlanacağını söyledi.

Trump, yatırımın, yüz milyarlarca dolarlık ekonomik faaliyet yaratacağını, ABD'nin yapay zeka ve ötesindeki hakimiyetini artıracağını ifade etti.

Yarı iletkenleri, 21. yüzyıl ekonomisinin "bel kemiği" olarak nitelendiren Trump, ABD'nin ihtiyacı olan çipleri ülkede üretebilmesi gerektiğini vurguladı.

Trump, "Bildiğiniz gibi, Tayvan bu pazarda neredeyse tekel konumunda. Bence neredeyse kelimesi bile uygun bir terim değil. Bir tekelleri var. Bu, dünyanın en güçlü şirketinin muazzam bir hamlesi. Bu bir ekonomik güvenlik meselesi. Aynı zamanda bizim için bir ulusal güvenlik meselesi." diye konuştu.

TSMC Üst Yöneticisi (CEO) C.C. Wei de şirketin Arizona'daki mevcut 65 milyar dolarlık yatırımına ek olarak 100 milyar dolar daha yatırım yapacağını duyurmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

C.C. Wei, yapay zeka ve akıllı telefonların ilerlemesini desteklemek için birçok çip üreteceklerini belirtti.

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