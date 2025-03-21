Trump, Eğitim Bakanlığı'nı kapatan kararnameyi imzaladı: Çok tarihi bir eylem gerçekleştiriyoruz

20 Ocak'ta resmi olarak görevi devralmasının ardından birçok devlet kurumunu verimsiz oldukları gerekçesiyle hedef tahtasına koyan ABD Başkanı Donald Trump, bu kez ABD Eğitim Bakanlığı için harekete geçti.

Trump, Beyaz Saray'da gerçekleştirilen bir törende ABD Eğitim Bakanlığı'nın kapatılmasını öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladı. Eğitim Bakanı Linda McMahon'a bakanlığı tasfiye etme görevini veren Trump, "Çok tarihi bir eylem gerçekleştiriyoruz" şeklinde konuştu.

Bakanlığın faydalı olan işlevlerinin korunacağını vurgulayan Trump, "Bunlar tamamen korunacak ve görevler çeşitli diğer kurum ve departmanlara dağıtılacak" ifadelerini kullandı.

Eğitim faaliyetlerinin kontrolünün eyaletlerde olması gerektiğini belirten Trump, "Eğitimi çok basit bir şekilde, ait olduğu eyaletlere geri getireceğiz. Ve bu çok iyi bir şey, ancak çok daha önemlisi, sağduyulu bir şey ve kesinlikle işe yarayacak" dedi.

Atılan adımla birlikte eğitim kalitesinin de artacağını savunan Trump, ülkenin Danimarka, Norveç, İsveç ve Çin gibi ülkelerle rekabet edebileceğini belirterek "Gerçekten de onlar kadar iyi olacağına inanıyorum" diye konuştu.

"Çok yakında Ukrayna ile anlaşma imzalayacağız"

Trump, ayrıca kritik minerallerin yerli üretimini artırmayı ve Çin'in sektör üzerindeki kontrolünü dengelemeyi amaçlayan bir başkanlık kararnamesi imzaladığını belirterek, "Kritik minerallerin ve nadir toprak elementlerinin üretimini önemli ölçüde arttırmayı öngören bir başkanlık kararnamesi imzaladım. Bu ülke için büyük bir olay" ifadelerini kullandı. Ukrayna’daki savaşı sona erdirmeye yönelik müzakerelere atıfta bulunan Trump, "Ukrayna ve Rusya konusunda da çok iyi gidiyoruz. Çok yakında Ukrayna ile nadir toprak elementleri konusunda bir anlaşma imzalayacağız" dedi.

Trump, Eğitim Bakanlığı'nı hedef almıştı

ABD Başkanı Donald daha önce yaptığı açıklamada eğitim başarı sıralamasında dünyada 40’ıncı, ancak öğrenci başına maliyet konusunda 1’inci olduklarını belirterek, "ABD Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum" demişti. Kurum çalışanlarının işe gelmediğini çünkü hepsinin evden çalıştığını söyleyen Trump, "Bu insanlar kovulacak. Çünkü hükümetimizi küçültmek zorundayız" şeklinde konuşmuştu.