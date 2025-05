Trump: Erdoğan ile görüştükten sonra Suriye'deki yaptırımları kaldırdım

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Riyad'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet eş Şara ayrıca ortak bir çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Liderler burada Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada görüşmenin 33 dakika sürdüğü belirtildi.

ABD Başkanı Trump, Riyad'da gerçekleştirdiği konuşmasının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek, "Türkiye'den dostumla görüştüm az önce. Suriye'ye büyük bir şans vereceğini düşünüyorum. Selman ve Erdoğan ile görüşmenim ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz. Bu gerçekten çok iyi olacak. Yaptırımları kaldırma kararım büyük alkış topladı" dedi.

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, sosyal medya hesabı X'ten Trump’ın Şara’ya beş talep ilettiğini açıkladı:

1.⁠ ⁠İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’nı imzalayın

2.⁠ ⁠Tüm yabancı teröristlere Suriye’yi terk etmelerini söyleyin

3.⁠ ⁠Filistinli teröristleri sınır dışı edin

4.⁠ ⁠ABD’nin IŞİD’in yeniden canlanmasını önlemesine yardımcı olun

5.⁠ ⁠Kuzeydoğu Suriye’deki IŞİD gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenin

Today, President Trump, at the invitation of Crown Prince Mohammed bin Salman, met with Syrian President Ahmad al-Sharaa. President Erdogan of Turkey joined by phone. President Erdogan praised President Trump for lifting sanctions on Syria and committed to working alongside Saudi… pic.twitter.com/0yhyZbQ1o0