  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump: Erdoğan ile görüştükten sonra Suriye'deki yaptırımları kaldırdım
Takip Et

Trump: Erdoğan ile görüştükten sonra Suriye'deki yaptırımları kaldırdım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Donald Trump, Prens Selman ve Ahmet El Şara ortak bir çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Liderler burada Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı. ABD Başkanı Trump, Riyad’da gerçekleştirdiği konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek "Selman ve Erdoğan ile görüşmemin ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump: Erdoğan ile görüştükten sonra Suriye'deki yaptırımları kaldırdım
Takip Et

ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Riyad'da bir görüşme gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Selman ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet eş Şara ayrıca ortak bir çevrimiçi toplantıda bir araya geldi. Liderler burada Suriye'deki son gelişmeleri ele aldı.

Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada görüşmenin 33 dakika sürdüğü belirtildi.

"Yaptırımları kaldırma kararım büyük alkış topladı"

ABD Başkanı Trump, Riyad'da gerçekleştirdiği konuşmasının ardından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ifade ederek, "Türkiye'den dostumla görüştüm az önce. Suriye'ye büyük bir şans vereceğini düşünüyorum. Selman ve Erdoğan ile görüşmenim ardından yeni bir başlangıç yapmaları için Suriye'ye yaptırımları kaldırıyoruz. Bu gerçekten çok iyi olacak. Yaptırımları kaldırma kararım büyük alkış topladı" dedi.

Trump’ın Şara’dan beş talebi

Beyaz Saray Basın Sekreteri Karoline Leavitt, sosyal medya hesabı X'ten Trump’ın Şara’ya beş talep ilettiğini açıkladı:

1.⁠ ⁠İsrail ile İbrahim Anlaşmaları’nı imzalayın

2.⁠ ⁠Tüm yabancı teröristlere Suriye’yi terk etmelerini söyleyin

3.⁠ ⁠Filistinli teröristleri sınır dışı edin

4.⁠ ⁠ABD’nin IŞİD’in yeniden canlanmasını önlemesine yardımcı olun

5.⁠ ⁠Kuzeydoğu Suriye’deki IŞİD gözaltı merkezlerinin sorumluluğunu üstlenin

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Muhammed bin Selman ve Şara çevrimiçi toplantıda bir araya geldiCumhurbaşkanı Erdoğan, Trump, Muhammed bin Selman ve Şara çevrimiçi toplantıda bir araya geldiGündem
Dünya
İstanbul'da kritik zirve: Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'a gelecek mi?
İstanbul'da kritik zirve: Rusya Devlet Başkanı Putin İstanbul'a gelecek mi?
NATO Genelkurmay Başkanları, Lahey Zirvesi'ne hazırlık gündemiyle bir araya geldi
NATO Genelkurmay Başkanları, Lahey Zirvesi'ne hazırlık gündemiyle bir araya geldi
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki melioidoz salgınında can kaybı 31'e yükseldi
Avustralya'nın Queensland eyaletindeki melioidoz salgınında can kaybı 31'e yükseldi
ABD Başkanı Donald Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Riyad'da görüştü
ABD Başkanı Trump ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara Riyad'da görüştü
Trump, Katar'ın hediye ettiği uçağı Pentagon'a verecek
Trump, Katar'ın hediye ettiği uçağı Pentagon'a verecek
ABD, Afganlar için "geçici koruma statüsü" programını sonlandırıyor
ABD, Afganlar için "geçici koruma statüsü" programını sonlandırıyor