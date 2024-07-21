Trump ile Zelenski arasında ilk temas

2020’de Beyaz Saray’dan ayrıldıktan sonra ilk kez Zelenski ile görüşen Trump, görüşmeyle ilgili şu paylaşımı yaptı: “Zelenski, Cumhuriyetçi parti kongresinde ABD başkanlığına aday gösterilmemden dolayı beni tebrik etti. Ayrıca şahsıma yönelik suikast girişimini kınadı. Ben de kendisine Başkan seçildikten sonra binlerce insanın hayatına mal olan, binlerce aileyi perişan eden Ukrayna’daki savaşı sonlandıracağımı söyledim. Taraflar bir araya gelerek şiddeti sona erdirecek adil barış ve refaha giden yolu açacak anlaşmayı müzakere edebilir.”

Yüz yüze görüşecekler

Hürriyet gazetesinden Nerdun Hacıoğlu’nun haberine göre; Trump ile 4 yıl aradan sonra gerçekleşen ilk telefon görüşmesiyle ilgili açıklama yapan Zelenski de Trump’ı başkan adaylığı dolayısıyla tebrik ettiğini, suikast girişimini kınadığını söyledi. ABD’de Cumhuriyetçi ve Demokratların Ukrayna konusunda birlik olmasının hayati olduğunu vurguladığını belirten Zelenski, “Ukrayna’ya adil ve kalıcı barışın gelebilmesi için nasıl adımlar atılabileceğini kendisiyle yüz yüze yapacağımız görüşmede ele almayı kararlaştırdık” dedi.

Yeniden başkan olursa savaşı bitirebilir mi?

Donald Trump ABD başkanlık seçimlere katılacağını ilan ettiği günlerde danışmanlarıyla halkın karşısına çıkarak “Ukrayna savaşını bir günde durduracağım” iddiasını ortaya atmıştı. Önce Ukrayna’ya Rus tarafıyla müzakere masasına oturma baskısı yapacağını söyleyen Trump, Rusların müzakere masasında yan çizmesi durumunda ve saldırgan tavırlarını sürdürmesi halinde Ukrayna’ya istediği kadar silah vereceğini söylemişti.

Trump’ın Ukrayna formülü yine de “Toprak karşılığında barış” unsuru içeriyor. Savaşın bitmesi için Ukrayna’daki Lugansk ve Donetsk bölgelerinin Ruslara verilmesini öngörüyor. Putin ise son çıkışında sahadaki gerçeklerden söz ederek, “Savaşın kalıcı olarak bitmesi için Lugansk, Donetsk, Zaporojye, Herson ve Kırım kalıcı ve sadece Ukrayna tarafından değil, dünya topluluğu tarafından Rusya toprağı olduğu kabul edilmeli. Ayrıca Ukrayna hiçbir askeri ittifaka üye olmayacağını kabul etmeli” şartlarını ortaya atmıştı. Ukrayna ve Avrupa ise Putin’in şartlarını kesinlikle reddediyor.