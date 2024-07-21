Eski milletvekili silahlı saldırıda hayatını kaybetti

Ukraynalı eski milletvekili Iryna Farion, Lviv'de uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. 60 yaşındaki Farion, Ukrayna dilinin kullanımına odaklanan milliyetçi fikir ve çalışmalarıyla biliniyordu. Yetkililer, silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

Reuters'ın aktardığına göre, kentin batısındaki bir sokakta yaşanan saldırı hakkında açıklama yapan Lviv Belediye Başkanı Maksym Kozytskyi, Iryna Farion'un uğradığı silahlı saldırının ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiğini bildirdi.

Ukrayna İçişleri Bakanı Ihor Klymenko da Telegram kanalından yaptığı açıklamada, yetkililerin saldırının Farion'un siyasi eylemleriyle mi bağlantılı olduğunu yoksa kişisel bir saik mi taşıdığını araştırdığını belirtti. Klymenko, Ukrayna polisi ve SBU güvenlik servisinin saldırganın bulunabilmesi için birlikte çalışma yürüttüğü bilgisini verdi.

Iryna Farion kimdir?

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de silahlı saldırganın yakalanması için başlatılan çalışmalar hakkında düzenli olarak bilgilendirildiğini ve her türlü şiddet eylemini kınadığını söyledi. Aslen dilbilimci olan Iryna Farion, 2005 yılında milliyetçi Svobda (Özgürlük) partisine üye olmuş, bundan 7 sene sonra Ukrayna meclisine girmişti.

Daha sonraki seçimlerde de aday olan siyasetçi, bir daha milletvekili seçilememişti. Farion aynı zamanda Lviv bölgesinin konseyinde de görev yapmıştı.