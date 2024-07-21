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Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı, sporcuları ve savcıları dolandırdı

Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıtıp birçok kişiyi dolandıran Murat Ş. adlı kişi hakkında soruşturma başlatıldı, 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Haber Merkezi
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Kendisini Galatasaray Kulübü üyesi olarak tanıttı, sporcuları ve savcıları dolandırdı
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Galatasaray Spor Kulübü üyesi ve uluslararası bir lojistik firmasının CEO'su olarak kendisini kamuoyuna tanıtan ve sporcuların yanı sıra emniyet müdürleri, polis memurları ile savcıları ucuz araç alacağı vaadiyle milyonlarca lira dolandıran Murat Ş. adlı kişi hakkında soruşturma başlatıldı, 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Murat Ş., arkadaş ortamında tanıştığı polisin aracını satıp yenisini alacağını öğrenince planını devreye soktu.

Murat Ş., isterse kendisine ucuz fiyata araç alabileceğini söyledi. Polis memuru ikna olmadı. Murat Ş. bu kez iki emniyet müdürüne aldığını iddia ettiği araçların faturasını gösterip güven kazanmaya çalıştı. İkna olan polis memuru toplamda 666 bin 249 TL parasını gönderdi ancak 5 ay geçmesine rağmen arabasını alamadı.

Murat Ş.'nin aynı yöntemle bu kez Ataşehir'de görevli bir komiserden 1 milyon lira aldığını, emniyet müdürleri ve cumhuriyet savcısından da para aldığını öğrendi.

Sabah gazetesindeki habere göre, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek suç duyurusunda bulunan polisin şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı.

Mağdurlardan birinin de Galatasaraylı eski futbolcu Vedat İnceefe çıktı.

Murat Ş., ilerleyen günlerde İzmir Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.

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