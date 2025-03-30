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Trump üçüncü döneme açık kapı bıraktı: Yasağı aşmanın yolları var

ABD Başkanı Donald Trump, NBC News'e verdiği röportajda, Beyaz Saray'da bir dönem daha göreve gelme olasılığını değerlendirdi. Trump, anayasaya rağmen bir döneme daha yeşil ışık yakarak, “Bu yasağı aşmanın yolları var” dedi.

Haber Merkezi
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Trump üçüncü döneme açık kapı bıraktı: Yasağı aşmanın yolları var
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Başkan Donald Trump, NBC News'e verdiği telefon röportajında, Beyaz Saray'da bir dönem daha göreve gelme olasılığını değerlendirdi. Trump, yeniden başkan olmasına olanak sağlayacak "yöntemler" olduğunu söyledi.

Trump üçüncü döneme açık kapı bıraktı

ABD başkanlarının Anayasa gereği üçüncü kez görev yapması yasak, ancak Trump bu konuda "şaka yapmadığını" söyledi. Üçüncü döneme ilişkin Trump, "Bunu yapmamı isteyen çok kişi var" dedi. Trump, bu açıklamalarıyla üçüncü dönem başkanlık planı olabileceğine dair açık kapı bıraktı.

Anayasa yasaklıyor

Anayasa’nın 22. Maddesi, bir kişinin iki dönemden fazla başkanlık yapmasını kesin olarak yasaklıyor. Trump’ın bu açıklamaları, anayasal düzen ve demokratik normlar açısından ciddi tartışmaları tetikleyebilir.

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