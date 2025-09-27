Trump’ın dış yardım kararına mahkemeden onay!

  1. Ekonomim
ABD Yüksek Mahkemesi, Trump yönetiminin Kongre onaylı 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceğine karar verdi.

Yüksek Mahkeme, Kongre'den geçen dış yardımların yönetim tarafından askıya alınmasına yapılan itirazı görüştü.

Yargıdan oy çokluğuyla onay: Yardım askıya alınabilir

Mahkeme heyetinin oy çokluğuyla aldığı kararda, Trump yönetiminin Kongre tarafından onaylanan 4 milyar dolarlık dış yardımı askıya alabileceği kaydedildi.

Kararda, yönetimin, davacı grupların dış yardımın durdurulmasına ilişkin dava açma hakkının bulunmadığını gösteren “yeterli kanıt sunduğu” belirtildi.

Böylelikle, federal bir yargıcın ay sonuna kadar söz konusu fonun harcanması gerektiğine ilişkin hükmü de durdurulmuş oldu.

Trump yönetimi, son aylarda Kongre kararlarını tek taraflı olarak geçersiz kılma yetkisini kullandığını ve bu kapsamda uluslararası yardımlar için ayrılan milyarlarca doları harcamayacağını duyurmuştu.

