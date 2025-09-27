Trump: Gazze konusundaki müzakereler devam edecek

  1. Ekonomim
ABD Başkanı Donald Trump, Gazze’ye ilişkin müzakerelerin sürdüğünü ve devam edeceğini belirterek, kalıcı ve uzun vadeli barışın önemine dikkat çekti.

Trump, ABD merkezli Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, "Ortadoğu Topluluğu ile Gazze konusunda çok ilham verici ve verimli görüşmeler düzenlediğimizi bildirmekten memnuniyet duyuyorum." ifadesini kullandı.

"Gazze konusundaki müzakereler devam edecek"

Bu konuya ilişkin yoğun müzakerelerin 4 gündür sürdüğünü belirten Trump, "başarıyla tamamlanmış" bir anlaşma yapılabilmesi için ne kadar gerekirse de devam edeceğini kaydetti.

Başkan Trump, bölgedeki her ülkenin konuya dahil olduğunu ve Hamas'ın görüşmelerden haberdar olduğunu dile getirerek, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve diğer İsrail yetkililerinin konu hakkında bilgilendirildiğini aktardı.

Anlaşma yapılması için "hiç görmediği kadar heves ve iyi niyet" olduğuna işaret eden Trump, kalıcı ve uzun süreli barışın sağlanmasının önemine vurgu yaptı.

