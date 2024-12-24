  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'ın oğlu Eric Trump'tan tepki çeken paylaşım: 'Geri döndük' diyerek paylaştı!
Takip Et

Trump'ın oğlu Eric Trump'tan tepki çeken paylaşım: 'Geri döndük' diyerek paylaştı!

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın oğlu Eric Trump'ın, babasını, alışveriş sitesi Amazon üzerinden Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı "satın alırken" gösteren paylaşımı sosyal medyada tepki topladı.

Seren Altay
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'ın oğlu Eric Trump'tan tepki çeken paylaşım: 'Geri döndük' diyerek paylaştı!
Takip Et

Trump'ın oğlu Eric'in X hesabındaki "Resmen geri döndük!" açıklamasıyla paylaştığı, üzerinde oynanmış görselde, babasının Amazon'da alışveriş yaparken sepetine Kanada, Panama Kanalı ve Grönland'ı eklediği tasvir ediliyor.

Trump'ın bu paylaşımı sosyal medyada bazı kullanıcıların tepkisini çekti.

Ülkenin seçilmiş başkanı Trump, son günlerde bu yerleri ABD'ye dahil etme fikrinden sık sık bahsediyor.

Bu hafta "Grönland'ın ABD kontrolünde olması gerektiği" yönünde açıklama yapan Trump, Panama Kanalı'nın düzgün şekilde yönetilmemesi durumunda ABD'ye geri verilmesini talep edeceklerini söylemişti.

Trump ayrıca, Kanada Başbakanı Justin Trudeau'ya "Büyük Kanada Eyaletinin Valisi" diye hitap ederek alay etmişti.

Çin, ABD'yi Üç Ortak Bildiri'ye uymaya çağırdıÇin, ABD'yi Üç Ortak Bildiri'ye uymaya çağırdıDünya

 

NASA’dan tarihe geçen başarı! Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaştı, bilim dünyası ayaklandıNASA’dan tarihe geçen başarı! Güneş’e ilk kez bu kadar yaklaştı, bilim dünyası ayaklandıTeknoloji

 

Dünya
Çin, ABD'yi Üç Ortak Bildiri'ye uymaya çağırdı
Çin, ABD'yi Üç Ortak Bildiri'ye uymaya çağırdı
İran'da sosyal medya yasağı kararı: WhatsApp ve Google Play yeniden erişime açıldı
İran'da sosyal medya yasağı kararı: WhatsApp ve Google Play yeniden erişime açıldı
Belçika'da maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi
Belçika'da maymun çiçeği virüsünün yeni varyantı ilk kez tespit edildi
Noel pazarı saldırganı o paylaşımla saldırının sinyalini vermiş
Noel pazarı saldırganı o paylaşımla saldırının sinyalini vermiş
İsrail Savunma Bakanı'ndan Husilere açık tehdit: Liderlerini hedef alacağız
İsrail Savunma Bakanı'ndan Husilere açık tehdit: Liderlerini hedef alacağız
AFAD duyurdu: Musul'da deprem
AFAD duyurdu: Musul'da deprem