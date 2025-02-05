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Trump'tan 'Çin' açıklaması: Paramızı ordularını inşa etmek için kullanıyorlar

ABD Başkanı Donald Trump, "Çin ile olan ticaret açığının yaklaşık bir trilyon dolar olduğunu hiç görmemiştim. Düşünün, bir trilyon dolar. Paramızı ordularını inşa etmek için kullanıyorlar ve Biden buna izin verdi." dedi.

AA
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Trump'tan 'Çin' açıklaması: Paramızı ordularını inşa etmek için kullanıyorlar
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ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te düzenlediği imza töreninin ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

ABD'nin Çin'den yapılan ithalatta yüzde 10 ek gümrük vergisi uygulama kararına karşı Çin'in ABD'den ithal edilen bazı ürünlere yönelik açıkladığı misilleme tarifelerin sorulması üzerine Trump, "Sorun değil." yanıtını verdi.

"Paramızı ordularını inşa etmek için kullanıyorlar ve Biden buna izin verdi"

Trump, Çin ve diğer herkese karşı "çok iyi iş çıkaracaklarını" belirterek, "Biden yönetiminden daha önce hiç görmediğim şekilde faydalandılar. Çin ile olan ticaret açığının yaklaşık bir trilyon dolar olduğunu hiç görmemiştim. Düşünün, bir trilyon dolar. Paramızı ordularını inşa etmek için kullanıyorlar ve Biden buna izin verdi." dedi.

Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşüp görüşmeyeceğine ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, "uygun zamanda" görüşeceğini kaydetti ve "Acelem yok." diye ekledi.

Çin, ABD Başkanı Trump'ın Çin'den ithal tüm ürünlere yüzde 10 ilave gümrük vergisi getirme kararına karşı, bu ülkeden ithal bazı ürünlere ek gümrük vergisi getireceğini açıklamıştı.

Çin Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, ABD'den, aralarında ham petrol, tarım ekipmanları, yüksek emisyonlu taşıtlar ve kamyonetlerin olduğu ürünlere yüzde 10, kömür ve doğal gaz ithalatına yüzde 15 ek gümrük vergisi getirileceği belirtilmişti. Yeni gümrük tarifelerinin 10 Şubat'tan itibaren yürürlüğe gireceği kaydedilmişti.

Çin Ticaret Bakanlığı da tungsten, tellür, bizmut ve molibdenin olduğu kritik madenlerin ABD'ye ihracatının kontrol altına alınacağını duyururken, Çin Devlet Piyasa Düzenleme İdaresi ise ABD'li internet şirketi Google hakkında, tekelleşme karşıtı düzenlemeleri ihlal ettiği gerekçesiyle soruşturma başlatıldığını açıklamıştı.

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