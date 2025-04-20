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Trump'tan ilginç Paskalya Bayramı mesajı: Ağır ifadeler kullandı

ABD Başkanı Donald Trump, Paskalya Bayramı'na yönelik kutlama mesajında kullandığı ağır ifadeler gündem oldu.

Haber Merkezi
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Trump'tan ilginç Paskalya Bayramı mesajı: Ağır ifadeler kullandı
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ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya platformu Truth Social'dan yaptığı paylaşımda, "Ülkemize katilleri, uyuşturucu baronlarını, tehlikeli mahkumları, akıl hastalarını, tanınmış MS-13 çete üyelerini ve kadın dövenleri geri getirmek için çok çabalayan ve entrika çeviren radikal sol çılgınlar da dahil olmak üzere herkese mutlu Paskalyalar." ifadesine yer verdi.

Başkan Trump, kutlama mesajında, ABD'ye yönelik "uğursuz saldırıların" devam etmesine izin verdiğini iddia ettiği bazı yargıç ve kolluk kuvvetlerini de "zayıf" ve "etkisiz" olarak nitelendirdi.

Ayrıca mesajında, eski ABD Başkanı Joe Biden'a "moron" diye hitap eden Trump, "Uykucu Joe Biden, Amerika'ya karşı işlenmiş en felaket getiren eylem olarak tarihe geçecek olan Açık Sınır Politikası aracılığıyla, araştırılmadan ve kontrol edilmeden milyonlarca suçlunun ülkemize girmesine bilerek izin verdi." ifadesini kullandı.

Trump, Biden döneminde, ABD'yi aslında başka birinin yönettiğini ima ederken, 2020'deki başkanlık seçiminde "hile yapıldığı" iddialarını yeniden gündeme getirdi.

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