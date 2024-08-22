Trump'tan suikast girişimi sonrası ilk miting

ABD Başkan adayı Donald Trump, suikast girişimi sonrası ilk mitingini Kuzey Carolina'nın Asheboro kentinde yaptı. Salı gecesi Demokratların Chicago'da yapılan konuşmalardan kısaca bahsetti ve kalabalığa seslenerek "Obama sizin başkanınıza laf attı” ifadelerini kullandı.

"Hala politikaya sadık kalmak zorunda mıyım?"

Gazete Oksijen'in haberine göre Trump, sözlerini “Michelle de öyle. Bilirsiniz, her zaman 'Efendim, lütfen politikaya bağlı kalın, kişiselleştirmeyin' derler. Ama yine de bu insanlar bütün gece boyunca olayı kişiselleşiyorlar. Hala politikaya sadık kalmak zorunda mıyım?” diyerek sürdürdü. Kalabalık da Trump'ın bu sözlerine bağırarak karşılık verdi: “Hayır!”





Konuşmasının ilerleyen bölümlerinde Trump, konuya geri dönerek şunları söyledi: “Dün gece seviye yerlerdeydi”

“Bir isim arıyordum”

Trump ayrıca Harris için kullandığı bir lakabı da tekrarladı: “Yoldaş Kamala”

Harris'e konuyu getirerek “Bir isim arıyordum” diyen Trump, “İnsanlar, 'Efendim, yapmayın... O bir kadın' diyor. Dedim ki, Hillary Clinton da öyle, ona Crooked (çarpık) Hillary dedim. Kimse bundan şikayet etmedi, değil mi?” şeklinde konuştu.

Kurşun geçirmez camın arkasından konuştu

Kurşun geçirmez camdan bir kalkanın arkasında bir saatten biraz fazla konuşan Trump, seçim kampanyasında bahsettiği alışılagelmiş konuların çoğuna değindi ve göçmenlik, ekonomi ve savunma gibi konularda ülke için daha iyi olacağını savundu.