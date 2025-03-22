Trump'tan vergilerde "esneklik" sinyali

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çinli yetkililerle yapılacak görüşmelerde 2 Nisan vergilerinin durdurulması veya Çin'e yönelik tarifelerin geri çekilmesi konusunda bir şey yapılıp yapılamayacağına dair soruya Trump, "Konuşabiliriz ama 2 Nisan, Amerika için 'kurtuluş günü' olacak." diye konuştu.

Trump, dünyadaki dost ve düşman tüm ülkeler tarafından "kazıklandıklarını" öne sürerek şimdi bu paraların bir kısmının vergilerle geri döneceğini belirtti.

Kendisine vergilerde istisna olup olmayacağının sorulduğunu aktaran Trump, geçen haftalarda otomobil şirketlerine 1 aylık vergi muafiyeti tanınması konusuna değindi.

Trump, "Herkes dedi ki, 'Oh, gümrük vergileri konusunda fikrini değiştirdi.' Ben fikrimi değiştirmedim. Bazı Amerikan şirketlerine yardım ettim. Ben değişmem ama esneklik kelimesi önemli bir kelimedir. Esneklik olacak ama temelde karşılıklı vergiler olacak." dedi.

ABD'den ne kadar vergi alınıyorsa o kadar vergi uygulayacaklarını yineleyen Trump, bunun adil olacağını söyledi.