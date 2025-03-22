  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Trump'tan vergilerde "esneklik" sinyali
Takip Et

Trump'tan vergilerde "esneklik" sinyali

ABD Başkanı Donald Trump, 2 Nisan'da yürürlüğe girmesi beklenen karşılıklı vergiler konusunda esneklik olabileceğine işaret etti.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Trump'tan vergilerde "esneklik" sinyali
Takip Et

ABD Başkanı Trump, Oval Ofis'te basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Çinli yetkililerle yapılacak görüşmelerde 2 Nisan vergilerinin durdurulması veya Çin'e yönelik tarifelerin geri çekilmesi konusunda bir şey yapılıp yapılamayacağına dair soruya Trump, "Konuşabiliriz ama 2 Nisan, Amerika için 'kurtuluş günü' olacak." diye konuştu.

Trump, dünyadaki dost ve düşman tüm ülkeler tarafından "kazıklandıklarını" öne sürerek şimdi bu paraların bir kısmının vergilerle geri döneceğini belirtti.

Kendisine vergilerde istisna olup olmayacağının sorulduğunu aktaran Trump, geçen haftalarda otomobil şirketlerine 1 aylık vergi muafiyeti tanınması konusuna değindi.

Trump, "Herkes dedi ki, 'Oh, gümrük vergileri konusunda fikrini değiştirdi.' Ben fikrimi değiştirmedim. Bazı Amerikan şirketlerine yardım ettim. Ben değişmem ama esneklik kelimesi önemli bir kelimedir. Esneklik olacak ama temelde karşılıklı vergiler olacak." dedi.

ABD'den ne kadar vergi alınıyorsa o kadar vergi uygulayacaklarını yineleyen Trump, bunun adil olacağını söyledi.

Dünya
 ABD Tarım Bakanı Rolilins: Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediliyoruz
 ABD Tarım Bakanı Rolilins: Türkiye ve Güney Kore'den yumurta ithal ediliyoruz
ABD medyası: Trump, Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak bakıyor
Trump, Türkiye'ye yeniden F-35 satışına sıcak bakıyor
Trump: Esneklik olacak ama temelde karşılıklı tarifeler uygulanacak
Trump: Esneklik olacak ama temelde karşılıklı tarifeler uygulanacak
Trump: Çin ile potansiyel bir savaşa girmek istemiyoruz eğer girersek...
Trump: Çin ile potansiyel bir savaşa girmek istemiyoruz eğer girersek...
Kennedy suikastı dosyaları açıldı: Yüzlerce yetkilinin hassas bilgileri ifşa edildi
Kennedy suikastı dosyaları açıldı: Yüzlerce yetkilinin hassas bilgileri ifşa edildi
Trump'ın "mülteci statüsü" verme planına beyaz Güney Afrikalılardan yoğun ilgi
Trump'ın "mülteci statüsü" verme planına beyaz Güney Afrikalılardan yoğun ilgi