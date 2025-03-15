Türk doktor ABD'de 1,5 trilyon dolarlık bütçeyi yönetecek!

Başkan Donald Trump tarafından hesaplı sağlık sigortaları sistemi olarak bilinen Medicare ve Medicaid Hizmetleri (CMS) İdaresi’nin yönetimi için aday gösterilen Türk asıllı Amerikalı kalp cerrahı Mehmet Öz, Senato Finans Komisyonu önünde soruları yanıtladı. Onaylanmasına kesin gözüyle bakılan Dr. Mehmet Öz, tüm Amerikalılar’ın neredeyse yarısı için sağlık sigortası kapsamı ve yıllık 1,5 trilyon dolardan fazla olan bir bütçenin idaresinden sorumlu olacak.

VOA Türkçe'den Dilge Timoçin'in derlediği bilgilere göre, yaklaşık üç saat süren oturuma eşi ve çocukları ile katılan Dr. Mehmet Öz'e, kişisel mali varlıkları, Sosyal Güvenlik Kurumu ve Medicare’e vergi ödemelerinde hile yaptığı iddiaları, sağlık endüstrisi ile olan bağlarından kaynaklanabilecek çıkar çatışmaları, Cumhuriyetçiler’in kesinti yapmayı planladığı Medicaid’e yaklaşımı ve ABD’de son kızamık salgını konusunda, Senato Finans Komisyonu'nun özellikle Demokrat üyeleri tarafından sorular yöneltildi.

Özellikle genç, engelli, yaşlı ya da başka şekilde savunmasız Amerikalılar’ın mükemmel bakıma erişimini sağlamak için çalışma sözü veren Mehmet Öz, “Çünkü verdiğimiz en pahalı tıbbi bakım, kötü bakımdır" ifadesini kullandı.

Oturumun başında kendisine yöneltilen “onaylanması halinde herhangi bir çıkar çatışması olup olmadığı” sorusuna “Yok” yanıtını veren Dr. Öz, sağlık hizmetleri dolandırıcılığıyla mücadele etme ve Amerikalılar’ın daha sağlıklı olmasını sağlama sözü verdi.

Öz, beslenme ve yaşam tarzının Amerikalılar’ın sağlığını iyileştirmedeki rolünü vurguladı.

Üç hedef açıkladı

CMS’in başına geçtiğinde üç konuya odaklanacağını söyleyen Dr. Öz bunları şu şekilde sıraladı: “Sigortalardan yararlananlara daha fazla araç ve şeffaflık sağlamak, doktorları yapay zeka kullanarak iş akışlarında gerçek zamanlı bilgilerle bakımı optimize etmeye teşvik etmek ve israf, dolandırıcılık ve suistimalin kökünü kazımak için araçları modernize etmede "agresif" olmak.”

Öz, yapay zeka ve teletıp gibi teknolojilerin, tıbbi bakımı daha verimli hale getirmek ve erişimini genişletmek için kullanılabileceğini söyledi.

Özellikle genç, engelli, yaşlı ya da başka şekilde savunmasız Amerikalılar’ın mükemmel bakıma erişimini sağlamak için çalışma sözü veren Mehmet Öz, “Çünkü verdiğimiz en pahalı tıbbi bakım, kötü bakımdır" ifadesini kullandı.

Medicaid kesintileri gündemdeydi

Medicare ve Medicaid’i “el üstünde tutmak” istediğini belirten Öz,"Medicaid çoğu eyalette bir numaralı harcama kalemi, bu eyaletlerin bütçelerinin yüzde 30'unu tüketiyor ve bu da birçoğunuzun kariyerinizi geliştirmeye çalışarak geçirdiğiniz okullar ve kamu güvenliği gibi temel hizmetleri dışarıda bırakıyor" diye konuştu.

Öz, Demokrat Oregon Senatörü Ron Wyden’ın “Medicaid'i kesintilerden karşı çıkıp çıkmayacağı” sorusuna ise doğrudan “evet” ya da “hayır” yanıtı vermedi. Bu programlara çok değer verdini söylese de Dr. Öz, kesintililerle ilgili bir taahhütte bulunmadı.

Oturumda, reçeteli ilaç yardımları sistemi PBM’ler ve 450 bağımsız eczanesinin kapatılması gündeme geldiğinde Mehmet Öz, "Başkan Trump bu konuda çok net konuştu. Hükümetimiz ve Amerikan halkı için ilaç maliyetlerini düşürmek istiyoruz. Şu anda bu gerçekleşmiyor. Daha iyisini yapabiliriz ve PBM’ler bunu yapmanın bir yolu " dedi.

“Kızamık aşısı güvenli”

Oturumun dikkat çekici anlarından biri, Komisyon üyelerinden Demokrat Senatör Ray Lujan’ın "Kızamık aşısının güvenli olduğuna inanıyor musunuz?" sorusu oldu.

Bu soruya “Evet” yanıtını veren Öz, ayrıca aşının enfeksiyondan korunmanın en etkili yolu olduğunu, ancak CMS'in "aşılar konusunda görüş bildirmemesi ya da kendi düşüncelerini paylaşmaması gerektiğinin" altını çizdi.

ABD’de son dönemde ortaya çıkan kızamık salgını aşı tartışmalarını yeniden gündeme getirdi. ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin son verilerine göre, 2025 yılında şu ana kadar ülkede en az 308 kızamık vakası rapor edildi.

172 milyon Amerikalı CMS sigortaları kapsamında

Mehmet Öz, kabine düzeyinde bir pozisyon olmayan CMS Direktörü olarak Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy Jr'a bağlı olacak. CMS, 65 yaş ve üzeri ya da engelli kişiler için federal sağlık sigortası programı olan Medicare, düşük gelirli kişiler için eyalet bazlı sağlık sigortası programı olan Medicaid, düşük gelirli çocuklar ve hamile kadınlar için CHIP olarak bilinen Çocuk Sağlık Sigortası Programı ve Obamacare olarak da bilinen Affordable Care Act kapsamındaki gelire dayalı devlet destekli sağlık sigortası programını kapsıyor.

Hükümet verilerine göre, bu programlardan yaklaşık 172 milyon kişi yararlanıyor.

Temsilciler Meclisi Cumhuriyetçileri’i birkaç hafta önce, uzlaşma sürecinden geçmesi halinde Medicaid'i 10 yıl içinde 880 milyar dolara kadar azaltacak bir bütçe tasarısını kabul etmişti.

Trump yönetiminden destek

2022'de Pennsylvania Senatosu'na aday olan Mehmet Öz daha önce hiç kamu görevinde bulunmadı. Trump yönetimi, Doktor Öz’ün kardeli, sürücüsüz otonom araç alanında deneyim sahibi eski bir yönetici olan Seval Öz’ü, ABD Ulaştırma Bakanlığı’nda yeni oluşturulan bir bakan yardımcılığı pozisyonu için aday göstermişti.

Mehmet Öz’ü uzun süredir destekleyen Trump hafta içinde de Öz'ün damadı John Jovanovic'i ülkenin resmi ihracat kredi kuruluşu olan ABD İhracat-İthalat Bankası'nın başına aday olarak açıklamıştı.

Fotoğraflar: Tezcan Taşkıran (VOA Türkçe)