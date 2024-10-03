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Uçakta korku dolu anlar! Kalkış öncesi yangın çıktı

İtalya'da havalanmaya hazırlanan Ryanair'e ait yolcu uçağında yangın çıktı. Yolcular kısa sürede uçağın açılan kaydıraklarından tahliye edildi.

Haber Merkezi
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Uçakta korku dolu anlar! Kalkış öncesi yangın çıktı
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İtalya'da Ryanair'e ait bir yolcu uçağı kalkışa hazırlanırken motor kısmında yangın çıktı. Motorun alev alması sonucu, yolcular hızla uçağın acil çıkış kapıları açılarak kaydıraklardan tahliye edildi. Olayda yaralanan olmazken, havalimanı yetkilileri yangının sebebini araştırmaya başladı.

184 kişi  tahliye edildi

Motoru alev aldığı belirtilen uçakta bulunan mürettebat dahil 184 kişi, acil durum prosedürü uygulanarak uçağın açılan kaydıraklarından tahliye edildi ve itfaiye olaya müdahale etti.

Olayda yaralanan olmadığı bildirilirken, yaşananlar nedeniyle Brindisi Havalimanı'nda tüm uçuşlar durduruldu.

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