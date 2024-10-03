SAMSİAD ve Samsun Üniversitesi iş birliğiyle düzenlenen “Yapay Zeka Paneli” gerçekleştirildi

İş dünyası ve akademiyi bir araya getiren bu önemli etkinlikte, bölgedeki yapay zeka odaklı iş birliği fırsatlarınından bahsedildi. SAMSİAD Başkanı Süleyman Ferşat Eldemir’in açılışını yaptığı programda, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın’nın moderatörlüğü ile, yapay zekanın sektörlere etkisi, teknolojik dönüşüm süreçleri ve akademi ile sanayi arasındaki iş birliğinin rolü kapsamlı bir şekilde ele alındı.

Panelde Samsun Üniversitesi Genel Sekreteri Prof. Dr. Adem Soruç, SAMSİAD Genel Sekreteri Ömer Karlı, SAMSİAD Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yaşar ve Samsun Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Selahattin Kaynak konuşmacı olarak yer aldı.

Panelde konuşmacılar, yapay zekanın iş dünyasında yaratacağı fırsatlara ve karşılaşılacak olası zorluklara dikkat çekerek, Samsun’un bu alandaki potansiyelinin artırılmasına yönelik önerilerde bulundular.