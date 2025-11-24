Uçan taksiler yemek teslimatına başladı

İnsansız, oval şekilli araç, uçan taksi üreticisi EHang tarafından geliştirildi.

Shenzhen’de yemek teslimat drone'ları zaten günlük hayatın bir parçası ve hatta hizmet pahalı olsa bile turistler için bir cazibe haline gelmiş durumda.

Bu tür işler, hükümet desteğiyle hızla büyüyor ancak “alçak irtifa ekonomisi” olarak adlandırılan bu yeni sektörün önünde, sıkı hava sahası kontrolleri ve batarya sınırlamaları gibi engeller de bulunuyor.

Bin metrenin altındaki hava sahasında yapılan faaliyetler, 2023 yılında 506 milyar yuan (70 milyar dolar) değerinde iş hacmi oluşturdu. Bu rakam Çin ekonomisinin yaklaşık yüzde 0,4’üne denk geliyor.

Devlet Bilgi Merkezi’nden araştırmacı Zhang Xiaolan, 2035 yılına kadar bu değerin 3,5 trilyon yuana (yaklaşık 490 milyar dolar) ulaşmasının beklendiğini söylüyor.

Sonraki adım: Uçan araba

Küresel ticari drone pazarının yaklaşık yüzde 70’ine sahip olduğu tahmin edilen drone devi DJI’a ev sahipliği yapan Guangdong eyaleti, alçak irtifa ekonomisinin gelişiminde başı çekiyor.

Şangay yakınlarındaki zengin doğu eyaletleri Jiangsu ve Zhejiang ise onu takip ediyor. Bu bilgiler, Çin Bilimler Akademisi, Pekin Üniversitesi ve diğer kurumların araştırma birimi tarafından hazırlanan bir raporda yer aldı.

Guangdong’daki diğer büyük oyuncular arasında EHang, lojistik şirketi SF Express’in drone birimi Phoenix Wings ve otomobil üreticisi XPENG’in uçan araba birimi ARIDGE bulunuyor. Ekim ayında Guangdong, hava sahası operasyonlarını kolaylaştırmak için uçuş hizmet istasyonları ve platformlarının yapımını hızlandırma planını duyurdu ve alçak irtifa turizmi için yerel indirim kuponlarını destekleyeceğini açıkladı.

AVM ve okul çatıları terminal olabilir

Teknoloji ve finans merkezi Shenzhen ise yolcu taşımacılığı için gerekli sertifikaları alan şirketlere 15 milyon yuan (2,1 milyon dolar) ödül vadeden bir program başlattı.

Bu sertifikalar, helikopter gibi dikey kalkış yapabilen “eVTOL” araçlarını kapsıyor.

Çin Sivil Havacılık İdaresi, EHang’e pilot gerektirmeyen eVTOL modeliyle ticari yolcu taşımacılığına izin veren sertifikaları verdi. Bu alçak irtifa uçağı saatte 130 kilometre hıza ulaşabiliyor ve 30 kilometre menzile sahip.

EHang henüz ticari hatları başlatmadı ancak şirketin başkan yardımcısı He Tianxing, ilk olarak hava turizmi hizmetleriyle başlamayı hedeflediklerini söyledi. Şirket, son iki yılda 20 Çin şehrinde kalkış ve iniş alanları inşa ediyor. Beş yıl içinde farklı şirketlere ait araçların birçok hattı aynı anda kullanacağını öngörüyor.

He, gelecekte alışveriş merkezleri, okullar ve parkların çatılarını terminal olarak kullanan kent çapında ağlar hayal ediyor. He,“Bu sadece bir araştırma ürünü ya da mühendis oyuncağı olamaz” dedi.

Batarya dezavantajı

eVTOL’ların geliştirilmesindeki en büyük zorluk, daha uzun uçuş süreleri sağlayabilmek ve batarya kapasitesi sınırlamalarını aşmak.

Shenzhen merkezli Skyevtol’un kurucu ortağı Guo Liming, tek kişilik eVTOL modellerinin yaklaşık 100.000 dolara satıldığını ancak yalnızca 20-30 dakika uçabildiğini belirtiyor.

Ayrıca kazalar da meydana gelebiliyor. Eylül ayında iki XPENG eVTOL’u bir sergi provasında çarpıştı ve iniş sırasında araçlardan biri alev aldı. Can kaybı veya yaralanma olmadı ancak bir hafta sonra başka bir fuar uçuş gösterilerini iptal etti.