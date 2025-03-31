Uçuşlar iptal, okullar kapalı: Belçika’da grev hayatı felç etti

Belçika'da hükümetin sosyal harcamalarda planladığı kesintilere karşı ülke genelinde düzenlenen bir günlük grev, günlük yaşamı felç etti. İşçi sendikalarının çağrısıyla gerçekleşen grev, kamu ve özel sektörde geniş katılım gördü.

Havalimanlarında çalışan bagaj ve güvenlik personelinin greve gitmesi nedeniyle Brüksel ve Charleroi'den kalkış yapacak uçuşlar iptal edilirken, demir yolu çalışanlarının eyleme katılması sonucu tren seferlerinin büyük bölümü durduruldu. Brüksel'de toplu taşıma sistemi neredeyse tamamen devre dışı kalırken, metro, otobüs ve tramvay hatlarında hizmet verilmedi. Flaman ve Valon bölgelerindeki toplu taşıma ağında da ciddi aksamalar yaşandı.

Kamu hizmetlerinde aksamalar

Grev eğitim sektörünü de etkiledi; öğretmenlerin yoğun katılımı nedeniyle birçok okulda dersler aksadı. Ayrıca, polisler, gardiyanlar, liman ve posta çalışanları da greve katılarak hizmetlerin durmasına neden oldu. Belediye personelinin eylemi sonucu çöp toplama ve çocuk bakım hizmetlerinde büyük aksaklıklar meydana geldi.

Sendikalardan sert tepki

Sendikalar, yeni hükümetin işsizlik maaşına yönelik kısıtlama planları, emeklilik şartlarının ağırlaştırılması, kamu destekli istihdam programlarının azaltılması ve ücret artışlarını enflasyona endeksleyen sistemin değiştirilmesi gibi politikalarına sert tepki gösteriyor. Hükümet, kamu harcamalarını azaltmayı hedefleyen reform programı kapsamında, iş gücü piyasasının esnekleştirilmesi ve uzun süreli hastalık yardımlarının sıkılaştırılması gibi düzenlemeleri hayata geçirmeyi planlıyor.

Protestolar sürecek

Benzer protestolar daha önce de gerçekleştirilmiş, 13 Şubat'ta düzenlenen geniş katılımlı grev, ülke genelinde hayatı durma noktasına getirmişti. Sendikalar, çalışan haklarını tehdit eden bu politikaların iptal edilmemesi halinde protestoların süreceği uyarısında bulunuyor.