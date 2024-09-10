Ugandalı Olimpiyat atletini yakarak katleden erkek arkadaşı hayatını kaybetti

Ugandalı olimpiyat koşucusu Rebecca Cheptegei'yi benzin dökerek ateşe veren erkek arkadaşı saldırı sırasında vücudunda oluşan yanıklar nedeniyle hayatını kaybetti.

Zanlının kaldığı hastaneden bir yetkilinin Pazartesi günü bildirdiğine göre, "Şiddetli yanıklar ve sepsis sonucu solunum yetmezliği gelişti ve bu durum sonunda ölümüne yol açtı," dedi.

Ugandalı uzun mesafe koşucusu Cheptegei, 33 yaşındaydı ve geçtiğimiz haftalarda Paris Olimpiyatları'nda kadınlar maratonuna katılmıştı. 1 Eylül'deki saldırıda vücudunun yüzde 75’inden fazlası yanan sporcu, saldırıdan dört gün sonra hayatını kaybetti.

Cheptegei'nin eski erkek arkadaşı Dickson Ndiema Marangach, gerçekleştirdiği saldırının ardından Batı Kenya'daki Eldoret'te bulunan Moi Eğitim ve Sevk Hastanesi’ne kaldırılmıştı.