Narin'in ablası neden öldü? Yıllar önce ölen abla için soruşturma başlatıldı

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni 19 günün ardından pazar günü sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi yatağına taşlar içinde saklanmış olarak bulundu.

Soruşturma başlatıldı

Narin cinayeti hakkında yürütülen soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin’in 2019’da merdivenden düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen engelli ablası Tülin Güran ile ilgili soruşturma başlattı.

Daha önce otopsi yapılmamış

Başsavcılık, doğal ölüm olduğu gerekçe gösterilerek daha önce otopsisi yapılmamış olan Tülin Güran hakkında otopsi yapılması için soruşturma başlattı.