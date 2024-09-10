Narin'in ablası neden öldü? Yıllar önce ölen abla için soruşturma başlatıldı
Diyarbakır’da vahşice katledilen Narin Güran’ın 2019 yılında hayatını kaybeden engelli ablası Tülin Güran ile ilgili soruşturma başlatıldı.
Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta kaybolan Narin Güran’ın cansız bedeni 19 günün ardından pazar günü sabah saatlerinde Eğertutmaz Deresi yatağına taşlar içinde saklanmış olarak bulundu.
Soruşturma başlatıldı
Narin cinayeti hakkında yürütülen soruşturma devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı, Narin’in 2019’da merdivenden düşerek hayatını kaybettiği öne sürülen engelli ablası Tülin Güran ile ilgili soruşturma başlattı.
Daha önce otopsi yapılmamış
Başsavcılık, doğal ölüm olduğu gerekçe gösterilerek daha önce otopsisi yapılmamış olan Tülin Güran hakkında otopsi yapılması için soruşturma başlattı.