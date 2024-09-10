  1. Ekonomim
  2. Altın Haberleri
  3. Altının kilogram fiyatı 2 milyon 791 liraya düştü
Takip Et

Altının kilogram fiyatı 2 milyon 791 liraya düştü

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı, 2 milyon 791 bin liraya düştü.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Altının kilogram fiyatı 2 milyon 791 liraya düştü
Takip Et

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 750 bin lirayı, en yüksek 2 milyon 796 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 azalışla 2 milyon 791 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün 2 milyon 792 bin 999 liradan günü tamamlamıştı.

Altında işlem hacmi

KMKTP'de, altında işlem hacmi 5 milyar 870 milyon 725 bin 420,80 lira, işlem miktarı ise 2.162,49 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 5 milyar 883 milyon 296 bin 760,41 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, Yapı Kredi Bankası, Vakıf Katılım Bankası, Fetih Döviz Kıymetli Madenler, INTL HRM Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

Önceki Kapanış 2.792.999,00 2.556,00

En Düşük 2.750.000,00 2.476,85

En Yüksek 2.796.000,00 2.555,00

Kapanış 2.791.000,00 2.506,00

Ağırlıklı Ortalama 2.785.767,68 2.482,26

Toplam İşlem Hacmi (TL) 5.870.725.420,80

Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.162,49

Toplam İşlem Adedi 35

İşsizlik oranlarında cinsiyet farkı arttıİşsizlik oranlarında cinsiyet farkı arttıEkonomik Veriler

 

Kilis’te biber kurutma mesaisi! Sınırın sıfır noktası kırmızıya büründüKilis’te biber kurutma mesaisi! Sınırın sıfır noktası kırmızıya büründüEkonomi

 

Altın Haberleri
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (10 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)
10 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (9 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)
9 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (8 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)
8 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları...
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (6 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Ons altın Fed'den faiz indirimi beklentileriyle yükselmeye devam ediyor
Ons altın Fed'den faiz indirimi beklentileriyle yükselmeye devam ediyor
Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar? (5 Eylül 2024 güncel altın satış fiyatları)
Altın fiyatlarında neler oluyor?