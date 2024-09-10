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İşsizlik oranlarında cinsiyet farkı arttı

BETAM, işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkının temmuzda 0,5 puan artarak 5,4 puana çıktığını belirtti.

Haber Merkezi
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İşsizlik oranlarında cinsiyet farkı arttı
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BETAM'ın İşgücü Piyasası Görünümü Raporu'na göre, işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı temmuzda hazirana kıyasla 0,5 puan artarak 5,4 puan oldu.

BETAM'ın çalışmasında şöyle denildi:

"İstihdamda 235 bin kişilik artış, işsiz sayısında ise 112 binlik düşüş işgücünü yaklaşık 123 bin kişi arttırmış, genel işsizlik oranı hazirandan temmuza 0,4 puan azalarak yüzde 8,8 olmuştur. Mevsim etkilerinden arındırılmış kadın işsizlik oranı hazirandan temmuza istihdamda görülen 55 binlik artış ve işsiz sayısında görülen 6 bin kişilik artış sonucu yüzde 12,4’te sabit kalmıştır. Erkek işsizlik oranı ise temmuzda istihdamda 180 bin kişilik artış, işsizlerde ise 118 bin kişilik azalış sonucu yüzde 7’ye düşmüştür. Kadın işgücü seviyesi 61 bin artarken erkek işgücü seviyesi 62 bin artmıştır. Bu gelişmeler sonucunda işsizlik oranlarındaki toplumsal cinsiyet farkı temmuzda hazirana kıyasla 0,5 puan artarak 5,4 puan olmuştur."

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