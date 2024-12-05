Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski: Tüm dünyayı kararlı ve ilkeli davranmaya çağırıyoruz

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Moskova'ya karşı savunma yapmak için birlik olmak gerektiğini duyurdu.

"Avrupa, Amerika ve tüm dünyayı kararlı ve ilkeli davranmaya çağırıyoruz"

Ukrayna'nın İvanişvili ve onunla ilişkili 19 kişiye yaptırımlar uyguladığını belirten Zelenski, "Az önce ilgili NSDC kararını uygulayan bir kararname imzaladım. Bu yaptırımlar, Gürcistan’ın mevcut hükümetinin ülkeyi Putin’e teslim eden kesimini hedef alıyor. Avrupa, Amerika ve tüm dünyayı aynı şekilde hareket etmeye, kararlı ve ilkeli davranmaya çağırıyoruz" dedi.