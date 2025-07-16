Ukrayna vatandaşlığı almayı kolaylaştıran yasa onaylandı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, paralı askerlerin Ukrayna vatandaşlığına geçişini kolaylaştıran ve Rusya'da yaşayan Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına olanak tanıyan çoklu vatandaşlık yasasını onayladı.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, çoklu vatandaşlık yasasını imzaladığını duyurdu. Yasa, yabancı ülke vatandaşlarının Ukrayna pasaportu almasını kolaylaştırırken, Rusya’da yaşayan Ukraynalıların vatandaşlıktan çıkarılmasına da olanak tanıyor.
“Çoklu vatandaşlık yasasını onayladım"
Zelenski açıklamasında, “Çoklu vatandaşlık yasasını onayladım. Artık bu uygulamanın geçerli olacağı ilk ülkeleri belirlemeye başlayabiliriz” ifadelerini kullandı.