UNICEF, Afganistan'daki kızların eğitimine yönelik yasağın derhal kaldırılması çağrısında bulundu

UNICEF İcra Direktörü Catherine Russell, Afganistan'da yeni eğitim öğretim yılı başlarken, ülkedeki kız öğrencilerin 6. sınıftan sonra eğitim almalarını engelleyen yasağa ilişkin açıklamalarda bulundu.

Afganistan'daki kız çocuklarının 3 yıldan fazla süredir eğitim haklarının ihlal edildiğini belirten Russell, "Tüm kız çocuklarının okula dönmesine derhal izin verilmelidir. Eğer bu yetenekli ve parlak kız çocukları eğitimden mahrum bırakılmaya devam edilirse, bunun sonuçları nesiller boyu sürecektir." ifadelerini kullandı.

Russell, Afgan kız çocuklarına yönelik eğitim yasağının 2030'a kadar devam etmesi halinde 4 milyondan fazla kız çocuğunun bundan etkileneceğini vurgulayarak, bunun sonuçlarının "felaket" olacağını kaydetti.

"Kadın doktor ve ebe sayısındaki düşüşün, ülkedeki kadınları önemli tıbbi hizmetlerden yoksun bırakacak"

Kadın doktor ve ebe sayısındaki düşüşün, ülkedeki kadınları önemli tıbbi hizmetlerden yoksun bırakacağını ifade eden Russell, bu durumun mevcut ölüm sayısına ek olarak 3 bin 500'den fazla bebeğin ve 1600 annenin hayatını kaybetmesine yol açabileceğini bildirdi.

Russell, "Bu sayılar sadece rakamlar değil, kaybedilen hayatları ve parçalanan aileleri temsil ediyor." dedi.

Taliban'ın kadınlara yönelik yasakları

Taliban'ın 15 Ağustos 2021'de Afganistan yönetimine gelmesiyle ülkede kadınların çalışmasına ve kız çocuklarının eğitim almasına yönelik ciddi kısıtlamalar getirilmişti.

Kızların önce ortaokul ve liselerde, Aralık 2022'de ise üniversitelerde eğitim alması engellenmişti. Afgan kadınların yerel ve yabancı sivil toplum kuruluşlarında çalışması da askıya alınmıştı.

Ülke genelinde kadın kuaförleri ve güzellik salonlarını da yasaklayan Taliban, daha önce de kadınların kamuya açık park, eğlence mekanları ve spor salonlarına girmesine, dizi ve sinema filmlerinde rol almasına yasak getirmişti.