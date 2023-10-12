Ünlü çete lideri yakayı ele verdi

Polisin "Catarsis 3" ismini verdiği operasyonun Cundinamarca ve Valle del Cauca yönetim bölgelerinde eş zamanlı gerçekleştirildiği bildirildi.

Baskında organize suç çetesi lideri Alacran ile en yakın iki adamının da gözaltına alındığı belirtildi.

Alacran gasp, cinayet, işkence ve uyuşturucu kaçakçılığı ile suç örgütü kurmakla suçlanıyor.

Oldukça karanlık bir sicile sahip Alacran'ın ülkede şiddettin yoğun olduğu 1986-1994 yılları arasında 300 kişinin öldürülmesinden sorumlu tutuluyor.

Bir zamanlar Cali kartelinin en güçlü üyelerinden biri olarak kabul edilen Alacran'ın 1995'te Trujillo kasabasına düzenlenen saldırıda 43 kişinin öldürülmesi olayına da karıştığı ileri sürülmüştü.

Polis operasyonuyla 1995'te yakalanan Alacran, 22 yıl hapis yattıktan sonra 2017'de hakim kararıyla özgürlüğüne kavuşmuştu.