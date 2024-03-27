Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem
Pasifik'teki ada ülkesi Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
AA
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Vanuatu'da 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), Pasifik'teki ada ülkelerinden Pasifik'teki ada ülkelerinden Vanuatu'daki depremin 10 kilometre derinlikte kaydedildiğini belirtti.
Herhangi can veya mal kaybı bildirilmeyen depremin ardından tsunami uyarısı yapılmadı.
Vanuatu'da 23 Ocak'ta 6,3 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş ve herhangi can veya mal kaybı yaşanmamıştı.