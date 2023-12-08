Vladimir Putin 2024 seçimlerinde aday olduğunu duyurdu

Kremlin'de düzenlenen törenin ardından askerlerle buluşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, askerlerden birinin başkanlık seçimleriyle alakalı adaylıkla ilgili bir soru sorması üzerine "Saklamayacağım, farklı zamanlarda farklı düşünceler vardı, ama şimdi böyle bir zamanda karar vermemiz gerekiyor. Rusya Federasyonu Başkanlığı için aday olacağım" ifadelerini kullandı.

Yaklaşan seçimler aynı zamanda Ukrayna'nın çatışma sırasında Rusya tarafından ilhak edilen Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia ve Kherson bölgelerinde yaşayanların ilk kez oy kullanacağı bir seçim olacak.

Uluslararası toplum daha önce bu bölgelerde Rusya destekli yetkililer tarafından düzenlenen yerel seçimleri düzmece olarak nitelendirerek kınamıştı.