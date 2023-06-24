Wagner krizi: Rusya'da 'terörle mücadele operasyonu' rejimi ilan edildi

Rusya'nın başkenti Moskova ve iki bölgede Wagner krizi nedeniyle "terörle mücadele operasyonu" rejimi ilan edildiği duyuruldu.

Rusya Terörle Mücadele Ulusal Komitesinin Enformasyon Merkezinden yapılan açıklamada, terörle mücadele önlemlerinin alındığı bildirildi.

Açıklamada, "Olası terör saldırılarını önlemek amacıyla Moskova şehri, Moskova ve Voronej bölgelerinde terörle mücadele operasyonu rejimi ilan edildi." ifadesi kullanıldı.

Rostov bölgesinin ardından Voronej bölgesinde de toplu etkinlikler askıya alındı.

Voronej Bölge Valisi Aleksandr Gusev, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bölgede yakın zamanda planlanan tüm toplu etkinliklerin iptal edildiğini duyurdu.

Bölgedeki durumun istikrarlı olduğunu belirten Gusev, halka sakin ve soğukkanlı olmaları çağrısında bulundu.

Rostov Bölge Valisi Vasiliy Golubev ise sosyal medya paylaşımında trafik kısıtlamaları nedeniyle ana caddelerin bazı noktalarında araçların biriktiğini, kilometrelerce uzunlukta kuyrukların oluştuğunu kaydederek, bölge sakinlerinden bazı ana caddelerde araç kullanmamalarını istedi.

İngiltere'den Wagner yorumu

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'da Wagner grubunun Rus yönetimine isyanıyla başlayan olaylara ilişkin, "Yaşananlar, son zamanlarda Rus devletinin karşı karşıya olduğu en ciddi meydan okumayı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya’da orduyla Wagner Grubu'nun karşı karşıya geldiği belirtilerek, gruba bağlı birliklerin Ukrayna'dan Rusya'ya iki noktadan girdiği bildirildi.

Açıklamada, Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin'in "özgürlük yürüyüşü" olarak nitelendirdiği operasyon sonucu grubun Rusya'nın Ukrayna operasyonlarını yürüttüğü Rostov'daki askeri üsle kilit noktaları işgal ettiği kaydedilerek, "Wagner Grubu, Moskova'yı ele geçirmek hedefiyle Voronej Oblastı üzerinden kuzeye doğru ilerliyor. Rus güçleri ile Wagner arasında bir çatışma olduğuna dair kısıtlı kanıt olsa da bazıları muhtemelen pasif duruş göstererek Wagner'e karşı durmadı." ifadeleri kullanıldı.

İlerleyen saatlerde Ulusal Muhafızlar başta olmak üzere ordu güçlerinin tavrının krizin gidişatını belirleyeceğine işaret edilen açıklamada, "Yaşananlar, son zamanlarda Rus devletinin karşı karşıya olduğu en ciddi meydan okumayı temsil ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.