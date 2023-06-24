Wagner kurucusu Prigojin'den Putin'e yanıt: Biz vatanseveriz

Rus yönetimine karşı isyan başlatan Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendilerini "vatana ihanet"le suçlamasına, "Biz vatanseveriz. Savaştık ve savaşıyoruz. Hiçbir Wagner savaşçısı kendisini suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olma niyetinde değil." şeklinde yanıt verdi.

Prigojin, Telegram kanalından yaptığı açıklamada, Putin'in "vatana ihanet" hususunda tamamen yanıldığını söyledi.

Wagner üyelerinin "vatansever olduğunu ve her zaman vatan için savaştıklarını" iddia eden Prigojin, "Hiçbir Wagner savaşçısı kendisi suçlu görerek devlet başkanı veya FSB'nin talebiyle teslim olmak niyetinde değil. Çünkü biz Rusya'nın yolsuzluk, yalan ve bürokrasi içerisinde olmasını istemiyoruz." dedi.

Prigojin, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Afrika'da savaştığımızda bize 'Afrika gerekli' dediler sonra Afrika'dan vazgeçtiler. Çünkü yardım için gelen tüm paraları çaldılar. 'Ukrayna'yla savaşıyoruz' dediler, gittik ve savaştık. Sonra görüldü ki tüm mühimmat, teçhizat ve savaşçılara verilecek para çalınıyor. İşte bugün için, birisinin Moskova'ya doğru gittiği gün için (parayı) saklıyorlardı. Sivillerin de hareket ettiği yoldaki konvoya uçak ve helikopterlerle saldırıyorlar. İsabet edemiyorlar ve sivilleri vuruyorlar. Rastgele vuruyorlar. Biz vatanseveriz. Bize karşı gelenler ise alçakların etrafında toplananlardır."

Putin, ulusa sesleniş konuşmasında, Wagner'in isyanını "vatana ihanet" olarak nitelendirmişti.

Putin, konuşmasında, "Bugün hainlerle karşı karşıyayız. Wagner içindeki hainler silahlı isyan başlattı. Bu isyanın ülkemize bir faydası olmayacaktır. Hainler en ağır şekilde cezalandırılacaktır." ifadelerini kullanmıştı.

Wagner grubunun Rus yönetimine isyanı

Prigojin, Rus ordusunu Wagner'e saldırı düzenlemekle suçlayıp karşılık vermekle tehdit etmişti.

Bu durum üzerine Federal Güvenlik Servisi (FSB), "silahlı isyan" suçlamasıyla ceza davası açmıştı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada Wagner'in kamplarına saldırı düzenlendiği yönündeki iddialar yalanlanmıştı.

Bakanlık, bu sabah yaptığı açıklamada, tüm Wagner savaşçılarına "ihtiyatlı olmaları" ve kolluk kuvvetleriyle iletişime geçmeleri çağrısında bulunmuştu.