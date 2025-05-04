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Waltz krizininin nedeni Signal mi yoksa İsrail mi? İşte Trump'ın kararının perde arkası

Trump'ın Waltz'ı görevden alma kararının Signal krizi öncesine dayandığı iddia edildi. Trump'ın Waltz kararının perde arkasında bilinenin aksine 'Signal' değil, İsrail yanlısı tutumu olduğu öne sürüldü.

Haber Merkezi
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Waltz krizininin nedeni Signal mi yoksa İsrail mi? İşte Trump'ın kararının perde arkası
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ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Mike Waltz'ın görevden alınmasının asıl nedeninin, İran’a saldırı düzenlenmesi konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’yu destekleyen tutum sergilemesi olduğu belirtildi.

Trump ve Waltz arasında Signal krizi öncesi gerilim

Washington Post'un haberine göre, bir çevrimiçi iletişim platformu olan Signal krizi henüz yaşanmadan, Netanyahu'nun Beyaz Sarayı ziyareti öncesinde İran'a saldırı konusunda aşırı istekli davranan Waltz, ABD Başkanı Donald Trump'ın tepkisini çekti.

Askeri güç kullanma hevesi hayal kırıklığı yarattı 

Gazetenin isimlerini açıklamayan iki kaynağa dayandırdığı haberine göre, Trump'ın görevden aldığı Waltz, Trump ile Oval Ofis'te yapılacak görüşme öncesinde İran'a karşı askeri seçenekler konusunda Netanyahu ile koordinasyon içinde oldu ve savaş seçeneğini önde tuttu.

Eski bir asker olan Waltz'ın, Trump'tan "çok daha fazla askeri güç kullanmaya hevesli olmasının" Beyaz Saray yönetiminde hayal kırıklığı oluşturduğu iddia edildi.

Signal krizi bardağı taşıran son damla oldu

Haberde, mart ayında bir gazeteciyi ABD’li üst düzey yetkililerin Yemen’e yönelik operasyonun detaylarını paylaştığı Signal grubuna ekleyen Waltz’ın bu hatasının, görevden alınmasının son gerekçesi olduğu belirtildi.

Signal'de savaş planlarını paylaşmıştı

Ulusal Güvenlik Danışmanı Waltz, mart ayında Yemen savaş planlarının paylaşıldığı Signal grubuna "yanlışlıkla" The Atlantic dergisinin baş editörü Jeffrey Goldberg'i eklemiş, olayın ortaya çıkmasının ardından eleştirilerin odağı olmuştu.

ABD basınında Savunma Bakanı Pete Hegseth'in, Pentagon'daki ofisindeki bir masaüstü bilgisayara Signal uygulamasının kurulması talimatı verdiği iddia edilmişti.

Hegseth'in, ABD ordusunun Yemen'e yönelik saldırılara ilişkin hassas bilgileri, aralarında eşi, kardeşi ve avukatının da yer aldığı bir Signal mesajlaşma grubunda paylaştığı ileri sürülmüştü.

Marco Rubio, Waltz'ın görevini de üstlenecek

Başkan Trump, perşembe günü Truth Social hesabından yaptığı açıklamada, Mike Waltz'ı ABD'nin BM Daimi Temsilciliğine aday göstereceğini, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun mevcut pozisyonuyla birlikte bir süre Waltz'ın görevini de üstleneceğini belirtmişti.

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