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Yahya Sinvar öldü mü? Hamas'tan ilk açıklama geldi

Hamas üst düzey yetkilisi Bassem Naim, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın öldürüldüğünü doğruladı. CNN'e verdiği röportajda Naim, Sinvar'ın ölümünü "acı verici" olarak tanımlarken, Hamas'ın "sonunda kazanacağını" ifade etti

Haber Merkezi
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Yahya Sinvar öldü mü? Hamas'tan ilk açıklama geldi
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Hamas'ın üst düzey yetkilisi Bassem Naim, örgütün lideri Yahya Sinvar'ın öldüğünü doğruladı. CNN'e verdiği röportajda Naim, Sinvar'ın ölümünü "acı verici" bir olay olarak tanımlarken, Hamas'ın bu süreçte "sonunda zafer kazanacağını" belirtti. Üst düzey Hamas yetkilisi Basem Naim, Hamas lideri Yahya Sinvar'ın ölümünün ardından açıklama yaptı.

Liderlerin öldürülmesiyle Hamas'ın ortadan kaldırılamayacağını kaydeden Naim, "Hamas, özgürlük ve haysiyet arayan insanlar tarafından yönetilen bir kurtuluş hareketidir ve bu ortadan kaldırılamaz." dedi.

"Hamas popülerliğini artırdı"

Daha önce katledilen Hamas liderlerini sayan Naim, Hamas liderlerinin öldürülmesinin Hamas'ın popülerliğinin arttırdığının sözlerine ekledi.

"Görünen o ki İsrail, liderlerimizi öldürmenin hareketimizin ve Filistin halkının mücadelesinin sonu anlamına geldiğine inanıyor" diyen Naim, "Hamas her defasında daha güçlü oldu ve bu liderler de gelecek nesillerin özgür Filistin yolculuğunu sürdürmeleri için bir simge haline geldi." ifadesini kullandı.

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