Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi ağustosta arttı

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Euro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretim verilerini yayımladı.

Verilere göre, Euro Bölgesi'nde inşaat üretimi ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,1 artarken, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 2,5 geriledi.

AB'de ise inşaat üretimi ağustosta önceki aya kıyasla yüzde 0,4 yükselirken, 2023'ün aynı dönemine göre yüzde 2,4 düştü.

AB ülkeleri arasında ağustosta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 7,2 ile İsveç’te yüzde 6,3 ile Hollanda’da ve yüzde 4,7 ile Romanya’da tespit edildi.

En fazla düşüş ise yüzde 4,3 ile Slovakya’da, yüzde 3,2 ile Belçika’da ve yüzde 3,1 ile Slovenya’da ölçüldü.

İnşaat üretimi yıllık bazda Bulgaristan’da yüzde 5,5, Hollanda’da yüzde 2,5 ve Portekiz’de yüzde 2 artarken, Slovenya’da yüzde 17,1, Slovakya’da yüzde 10,9 ve Macaristan’da yüzde 6 düştü.