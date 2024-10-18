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İngiltere'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı

İngiltere'de perakende satışlar eylülde yüzde 0,3 ile beklentilerin üzerinde arttı.

Haber Merkezi
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İngiltere'de perakende satışlar beklentilerin üzerinde arttı
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İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) verilerine göre perakende satışlar ağustostaki yüzde 1'lik yükselişin ardından eylülde büyümeyi sürdürdü.

Perakende satışlar geçen ay yüzde 0,3 arttı. Beklenti, satışların yüzde 0,3 düşeceği yönündeydi.

Bilgisayar ve telekomünikasyon alanındaki satışlardaki güçlü büyümeyi, market satışlarındaki düşüş dengeledi.

Temmuz-eylül dönemini kapsayan çeyrek dönemde ise perakende satışlar önceki üç aylık döneme göre yüzde 1,9 arttı.

ONS'in Kıdemli İstatistikçisi Hannah Finselbach, verilere ilişkin değerlendirmesinde, kötü hava şartları ve hane halkının lüks gıda harcamalarını kesmeye devam etmesinin market satışlarını etkilediğini belirtti.

Perakende satışların eylülde beklentileri aşmasının ardından sterlin, euroya karşı Nisan 2022'den beri en yüksek seviyesine ulaştı.

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