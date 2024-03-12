Yunan adalarına 'kapıda vize' uygulaması 30 Mart'ta başlayacak

Yunanistan Dışişleri Bakanı Georgios Gerapetritis, parlamentoda bir soru önergesini cevaplandırırken “Türkiye’de bayram 10 Nisan’da. Altyapıları elverişli olan 5 adada vize kolaylığını 30 Mart’ta başlatacağız. Uygulama, diğer 5 adada ise gerekli altyapı çalışmaları tamamlandığında başlayacak.” dedi.

Yunan Bakan, vize kolaylığının uygulanacağı 5 ada arasında Rodos ve İstanköy gibi büyük adaların yer aldığını, buna karşı Sömbeki ve Meis gibi küçük adaların 2. Aşamaya kalacağını belirtti. Gerapetritis, “Bu uygulama hem halkları hem de ülkelerimizi yakınlaştıracak.” diye ekledi. Yunan Hükümeti daha önce, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına 1 yıl geçerli olmak üzere, toplam 7 gün için limanlarda vize verileceğini açıklamıştı.