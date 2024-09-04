Yunanistan ‘altın vize’ye büyük zam yaptı

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre 1 Eylül’de yürürlüğe giren yeni uygulama çerçevesinde “altın vize” için taban, ülkenin bazı bölgelerinde 500 binden 800 bin Euro’ya, bazı bölgelerinde ise 250 binden 400 bin Euro’ya çıkarıldı.

“Altın vize” için yeni uygulama Atina’nın da içinde bulunduğu Attika bölgesi ile Selanik merkezinin yanısıra, Rodos, Santorini, Mikonos ve Girit de dahil nüfusu 3 binden fazla turistik adalarda satın alınacak gayrımenkullerin en az 800 bin Euro değerinde ve 120 metrekareden büyük olmalarını öngörüyor.

Aırbnb yasağı da geldi

Yeni uygulamada, üçüncü ülke vatandaşlarının satın alacakları gayrı menkulleri Airbnb yolu ile kiralamaları yasağı da getirildi. Bugüne kadar “altın vize” için satın alınacak gayrımenkul sayısında sınırlama bulunmuyordu. Yeni uygulama ile sadece bir gayrımenkul satın alımı şartı da koşuluyor.

“Altın Vize” için tabanın yükseltilmesine, Yunanistan’da hem gayrımenkul fiyatları ile kiraların sürekli artması, hem de kiralık ev sayısının son derece azalması nedeniyle gerek görüldü.

Geçen 10 yılda 500 bin Türk 'altın vize' için ev aldı

Geçen 10 yılda “altın vize” için Yunanistan’da gayrı menkul satın alan Türkiye vatandaşlarının sayısı bin 500 civarında.