  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Yunanistan Başbakanı Miçotakis: AB, ortak savunma için daha çok kaynak ayırmalı
Takip Et

Yunanistan Başbakanı Miçotakis: AB, ortak savunma için daha çok kaynak ayırmalı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Avrupa Birliği'nin (AB), ortak bir savunma programı için daha çok kaynak ayırmasını istedi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Yunanistan Başbakanı Miçotakis: AB, ortak savunma için daha çok kaynak ayırmalı
Takip Et

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne girişinde konuşan Miçotakis, zirve gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Avrupa, ortak savunma için daha çok kaynak ayırmalı"

Miçotakis, AB'nin jeopolitik ve savunma güçlerinin, karşılaşacağı herhangi bir tehdidi kendi başına bertaraf edecek şekilde artırılması gerektiğini belirterek "Avrupa bence kesinlikle ortak savunma için daha çok kaynak ayırmalı." dedi.

Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: D-8 ülkeleri ile tercihli ticaret anlaşmaları yapmak istiyoruzMısır Cumhurbaşkanı Sisi: D-8 ülkeleri ile tercihli ticaret anlaşmaları yapmak istiyoruzDünya

 

Dünya
Rus komutanın ölümüyle ilgili şüphelinin yakalanma anı paylaşıldı
Rus komutanın ölümüyle ilgili şüphelinin yakalanma anı paylaşıldı
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: D-8 ülkeleri ile tercihli ticaret anlaşmaları yapmak istiyoruz
Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: D-8 ülkeleri ile tercihli ticaret anlaşmaları yapmak istiyoruz
SON DAKİKA... Putin'den Esad açıklaması: Moskova'ya geldiğinden beri görüşmedim
Putin'den Esad açıklaması: Görüşmedim
Beyaz Saray: Hükümetin kapanması ülkede istikrarsızlığa yol açabilir
Beyaz Saray: Hükümetin kapanması ülkede istikrarsızlığa yol açabilir
Katili, Google Street View uygulaması yakalattı!
Katili, Google Street View uygulaması yakalattı!
BM OCHA Sözcüsü Laerke: Suriye'nin yeniden inşa sürecini desteklemenin "tam zamanı"
BM OCHA Sözcüsü Laerke: Suriye'nin yeniden inşa sürecini desteklemenin "tam zamanı"