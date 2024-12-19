Yunanistan Başbakanı Miçotakis: AB, ortak savunma için daha çok kaynak ayırmalı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen AB Liderler Zirvesi'ne girişinde konuşan Miçotakis, zirve gündemine ilişkin değerlendirmede bulundu.

"Avrupa, ortak savunma için daha çok kaynak ayırmalı"

Miçotakis, AB'nin jeopolitik ve savunma güçlerinin, karşılaşacağı herhangi bir tehdidi kendi başına bertaraf edecek şekilde artırılması gerektiğini belirterek "Avrupa bence kesinlikle ortak savunma için daha çok kaynak ayırmalı." dedi.