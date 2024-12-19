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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: D-8 ülkeleri ile tercihli ticaret anlaşmaları yapmak istiyoruz

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, D-8'e üye ülkelerle tercihli ticaret anlaşması imzalamak istediklerini bildirdi.

Haber Merkezi
AA
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Mısır Cumhurbaşkanı Sisi: D-8 ülkeleri ile tercihli ticaret anlaşmaları yapmak istiyoruz
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Cumhurbaşkanı Sisi, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D-8 Zirvesi'nin açılışında konuştu.

"D-8 üye ülkeleri arasında tercihli ticaret anlaşması imzalamayı planlıyoruz"

Mısır Cumhurbaşkanı, üye ülkeler arasındaki ticari ilişkilerin geleceğine dair "D-8 üye ülkeleri arasında tercihli ticaret anlaşması imzalamayı planlıyoruz." dedi.

İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılara ilişkin ise Sisi, Filistin halkına yönelik saldırıların devamının uluslararası kararlara tehdit oluşturduğunu belirtti.

Sisi, "Orta Doğu bölgesi çatışma ve savaşların ön planda olduğu benzeri görülmemiş zorluklara tanık oluyor." ifadelerini kullandı.

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