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Yunanistan 2 depremle sallandı

Yunanistan'ın güneyinde 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Haber Merkezi
İHA
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Yunanistan 2 depremle sallandı
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Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yerel saatle 09.12'de meydana gelen depremin başkent Atina’nın yanı sıra Girit adasında da hissedildiği kaydedildi. Herhangi bir hasar ya da can kaybı ve yaralanmanın kaydedilmediği aktarıldı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyindeki depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurmuştu.