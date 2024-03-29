Yunanistan 2 depremle sallandı

Yunanistan'da Mora Yarımadası'nda 5,6 ve 5,7 büyüklüğünde iki deprem meydana geldi.

Yerel saatle 09.12'de meydana gelen depremin başkent Atina’nın yanı sıra Girit adasında da hissedildiği kaydedildi. Herhangi bir hasar ya da can kaybı ve yaralanmanın kaydedilmediği aktarıldı.

Avrupa-Akdeniz Sismoloji Merkezi (EMSC), Yunanistan'ın güneyindeki depremin büyüklüğünü 6 olarak duyurmuştu.